Avião desaparece no AM e mãe de piloto faz apelo por buscas do filho nas redes sociais

Um avião de pequeno porte desapareceu na última sexta-feira, 20, ao sobrevoar a área rural do município de Manicoré, no Amazonas. Nas redes sociais, circulam vídeos em que a mãe do piloto da aeronave, Rodrigo Boer Machado, faz um apelo para encontrarem o filho. Buscas por rastros são realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) desde do último sábado e contam apoio de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O desaparecimento foi comunicado nas redes sociais pela mãe de Rodrigo, identificada como Nagila. Moradora de São José do Rio Preto, ela gravou um vídeo em que dizia que o último contato que teve com o filho foi no momento em que ele decolou rumo à Manaus (AM).

No vídeo, também divulgado pelo Portal Norte, Nagila conta que Rodrigo tinha o sonho de conhecer a Amazônia e que, na passada, ela o teria ajudado a comprar uma passagem para realizar um trabalho de sobrevoo da região. Ele teria passado por Porto Velho e pelos municípios de Arquimedes (RO) e Ji-Paraná (RO). A mãe do piloto conta, no entanto, que ele relatou ter feito revisões e consertos no avião, que teria apresentado problemas ao longo desses trajetos.

Veja o que se sabe sobre o caso

Antes de decolar rumo a Manaus na manhã da última sexta-feira, ele passou o seu GPS para Nagila o acompanhar e alertou que poderia ficar sem sinal por até dois dias. No dia seguinte, sem receber notícias de Rodrigo, a família acionou a FAB, que teria informado que a aeronave deveria cumprir o trajeto direto entre Ji-Paraná e Manaus, mas fez um desvio para o município de Manicoré. Depois disso, não teriam sido encontrados novos sinais emitidos pelo avião.

"Imaginem o meu Natal, o meu coração. Me ajudem a procurar o meu menino. Ele é lindo, grandão, de barbinha. Ele é um moço lindo, vocês vão ver na hora que encontrarem ele", disse Nagila, aos prantos.

Em nota, a FAB informa que as buscas à aeronave estão concentradas na região desde o último sábado e que, entre os dias 21 e 23 de dezembro, os agentes atuaram em uma área de aproximadamente 840 km². A corporação também afirma que nesta terça-feira foi feita uma nova averiguação do local, mas até o momento rastros do avião, registrado com a matrícula PT-JCZ, não foram encontrados. A família também tenta ir até o local.