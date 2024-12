Google cortou 10% dos cargos executivos ao longo dos anos, diz site

O Google cortou o número de cargos de alta gerência em 10% na sua busca por eficiência ao longo de anos. O CEO Sundar Pichai comunicou os cortes em reunião geral na semana passada. A informação foi revelada pelo Business Insider.

O executivo disse que o Google fez "mudanças nos últimos dois anos projetadas para simplificar a empresa e torná-la mais eficiente". Pichai disse que o esforço de eficiência incluiu uma redução de 10% em gerentes, diretores e vice-presidentes.

Um porta-voz do Google disse que algumas dessas funções foram alteradas para cargos não gerenciais, enquanto outras foram eliminadas completamente.

A empresa está em uma busca por eficiência há mais de dois anos. Em setembro de 2022, Pichai disse que queria que o Google fosse 20% mais eficiente e, em janeiro seguinte, a empresa teve uma rodada histórica de demissões que viu 12.000 funções eliminadas.

O esforço de eficiência coincidiu com rivais de IA, como a dona do ChatGPT, a OpenAI, lançando novos produtos que ameaçam o negócio de busca do Google.

O Google respondeu injetando recursos de IA generativa em seus negócios e lançando uma série de novos recursos da tecnologia, como um novo gerador de vídeo que superou o da OpenAI nos testes iniciais e um novo conjunto de modelos Gemini, incluindo um modelo de "raciocínio" que mostra seu processo de pensamento.