Quando começa a venda de ingressos para o The Town 2025? Veja o que se sabe sobre a próxima edição

O The Town revelou nesta quinta-feira, 12, a programação completa de seu primeiro dia para a edição de 2025. Os amantes do rock poderão curtir apresentações de Bruce Dickinson, Capital Inicial, Green Day, Iggy Pop e outros grandes nomes.

Após o estrondoso sucesso da estreia em 2023, o festival retorna ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025. Prometendo superar a edição anterior, o festival trará novidades empolgantes, como reorganização dos palcos, atrações radicais inéditas e até um espetáculo aéreo.

Idealizado pelos criadores do Rock in Rio, o The Town atraiu mais de 500 mil pessoas em sua primeira edição, movimentando a economia paulistana e deixando o público com vontade de reviver a experiência. Agora, com grandes expectativas para 2025, o festival promete consolidar sua posição como um dos maiores eventos musicais do país.

Quando começa a venda de ingressos para o The Town?

Quem já quer garantir presença no festival deve ficar atento: a venda de ingressos começa em 20 de fevereiro, às 19h, com o lançamento do The Town Card. Esse ingresso especial permite acesso a um dia do evento, com a escolha da data sendo feita posteriormente.

Os membros do The Town Club, programa de benefícios exclusivo para os fãs mais dedicados, terão acesso antecipado aos ingressos em uma pré-venda no dia 13 de fevereiro, também às 19h. Entre as vantagens do clube estão descontos, acesso preferencial e lounges exclusivos, tornando a experiência ainda mais especial.

O que já se sabe sobre o line-up?

O The Town 2025 promete uma programação diversificada, trazendo artistas de destaque do rock, punk, pop e outros estilos musicais. Entre os dias já anunciados, 7 de setembro se destaca como uma data especial, dedicada a uma celebração épica do rock e do punk, com apresentações de grandes ícones que prometem agitar o festival.

No dia 7 de setembro, os fãs de rock e punk poderão aproveitar grandes nomes distribuídos entre os principais palcos do festival:

Palco Skyline

Green Day

Sex Pistols com Frank Carter

Bruce Dickinson

Capital Inicial

Palco The One

Iggy Pop

Pitty

CPM 22

Inocentes & Supla

Além disso, para os fãs de pop, o festival já anunciou Katy Perry como atração principal do dia 14 de setembro, prometendo encerrar a noite com muito estilo e energia.

Relembre a experiência da cidade da música

A "Cidade da Música", localizada no Autódromo de Interlagos, ocupa uma área de 360 mil metros quadrados repleta de atrações e atividades para todos os públicos.

Entre as novidades do The Town 2025, destaca-se o espetáculo aéreo da Esquadrilha Céu, que fez sucesso na edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio. Durante todos os dias do festival, cinco aviões realizarão acrobacias impressionantes, combinando pirotecnia e fumaça colorida nas tonalidades do evento, proporcionando um show único no céu de São Paulo.

Além disso, mudanças estratégicas no layout da Cidade da Música prometem elevar ainda mais a experiência do público:

The Skyline : Palco principal inspirado nos arranha-céus paulistanos, mantém sua localização original.

: Palco principal inspirado nos arranha-céus paulistanos, mantém sua localização original. The One : Agora em um novo espaço, contará com um anfiteatro natural que oferece vistas privilegiadas para os shows.

: Agora em um novo espaço, contará com um anfiteatro natural que oferece vistas privilegiadas para os shows. São Paulo Square : Dedicado ao jazz e ao blues, o palco terá um design que remete à arquitetura histórica da cidade e uma nova posição no festival.

: Dedicado ao jazz e ao blues, o palco terá um design que remete à arquitetura histórica da cidade e uma nova posição no festival. Factory : Com um visual industrial, será reposicionado para garantir mais conforto ao público.

: Com um visual industrial, será reposicionado para garantir mais conforto ao público. Market Square: O espaço gastronômico, famoso por contar com chefs renomados como Alex Atala em 2023, terá uma área climatizada e um cardápio renovado para encantar os visitantes.

Para os amantes de aventura, o festival oferece atrações emocionantes:

Tirolesa : Passando em frente ao palco Skyline, proporciona uma vista única dos shows.

: Passando em frente ao palco Skyline, proporciona uma vista única dos shows. Roda Gigante : Garante uma visão panorâmica da Cidade da Música.

: Garante uma visão panorâmica da Cidade da Música. Megadrop : Adrenalina para os mais corajosos.

: Adrenalina para os mais corajosos. Montanha Russa: Diversão garantida para todas as idades.