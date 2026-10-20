Quanto custa ir ao show do BTS? Veja gastos com ingresso, transporte e hospedagem

O retorno do BTS ao Brasil movimenta fãs que se preparam para acompanhar a turnê mundial "BTS World Tour 'Arirang'". O grupo fará três apresentações no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

Para quem mora fora da capital paulista, o planejamento envolve gastos com passagem, hospedagem, alimentação e transporte até o estádio. O valor final também depende do setor escolhido e da disponibilidade de ingressos.

Os ingressos regulares para as três datas estão esgotados. Ainda assim, a disponibilidade de camarotes e outras modalidades pode mudar, por isso vale consultar os canais oficiais antes de fechar o orçamento.

Quanto custam os ingressos para o BTS?

Os preços oficiais divulgados para as apresentações no MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1.250, sem considerar as taxas da compra online. Com a taxa de serviço de 20%, o valor total chega a R$ 408 na meia-entrada de arquibancada e R$ 1.500 na pista inteira.

Arquibancada: R$ 340 (meia-entrada) e R$ 680 (inteira).

R$ 340 (meia-entrada) e R$ 680 (inteira). Cadeira superior: R$ 490 (meia-entrada) e R$ 980 (inteira).

R$ 490 (meia-entrada) e R$ 980 (inteira). Cadeira inferior: R$ 540 (meia-entrada) e R$ 1.080 (inteira).

R$ 540 (meia-entrada) e R$ 1.080 (inteira). Pista: R$ 625 (meia-entrada) e R$ 1.250 (inteira).

Para quem busca uma experiência premium, o pacote Soundcheck VIP custa R$ 4.303 na modalidade inteira ou R$ 3.678 com meia-entrada. O benefício inclui acesso antecipado, participação na passagem de som do grupo, brinde exclusivo, credencial VIP e oportunidade de comprar produtos da turnê antes do show. Com a taxa online, os totais informados são R$ 4.553 e R$ 3.803, respectivamente.

Quanto custa a passagem para São Paulo?

O transporte é um dos principais fatores que alteram o orçamento de quem vem de outra cidade. Uma estimativa publicada pelo Correio Braziliense em março deste ano aponta passagens rodoviárias a partir de R$ 200 e bilhetes aéreos domésticos entre R$ 400 e R$ 1.500, dependendo da origem, da antecedência da compra e da disponibilidade.

Esses valores são referências gerais, e não cotações garantidas para os dias dos shows. Como as apresentações estão próximas, vale comparar os preços atuais de ônibus e avião antes de escolher a opção mais conveniente.

Quem já está na capital paulista também precisa reservar dinheiro para o deslocamento até o estádio e a volta para casa. A estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, é a mais próxima para acessar o estádio, mas ainda é necessário considerar o trajeto a pé e as condições de circulação no dia do evento.

Quanto custa a hospedagem durante o show?

A hospedagem merece atenção especial por causa da concentração de público nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Os preços variam de acordo com a localização, o padrão do estabelecimento, a quantidade de hóspedes e o número de noites.

Segundo o Correio Braziliense, diárias de R$ 100 em hostels e valores entre R$ 300 e R$ 700 para hotéis confortáveis.

Há também tarifas específicas para o período dos shows. O Staybridge Suites São Paulo, por exemplo, divulgou diárias entre R$ 1.017 e R$ 1.077 para uma pessoa, conforme a categoria do quarto, com café da manhã incluído. Para duas pessoas, os valores anunciados variam de R$ 1.137 a R$ 1.897 por diária. As tarifas são válidas para hospedagens entre 27 de outubro e 1º de novembro, sujeitas às condições do estabelecimento.

Outra opção é o Ibis Budget, rede que conta com diversas unidades espalhadas pela capital paulista. O valor da diária nas datas dos shows varia conforme a localização do hotel. Entre as opções consultadas, o Ibis Budget São João Centro, localizado no centro histórico de São Paulo, apresenta a tarifa mais baixa, de R$ 380 por noite. Já na unidade da Paulista, a diária custa R$ 805.

Alimentação e transporte local entram na conta

Além do ingresso e da hospedagem, é importante reservar dinheiro para refeições, água e deslocamentos pela cidade. A estimativa do Correio Braziliense sugere entre R$ 150 e R$ 200 por dia para alimentação e transporte local.

Para uma viagem de três dias, essa despesa representa de R$ 450 a R$ 600. O total pode aumentar caso o fã opte por restaurantes mais caros, compre produtos oficiais ou precise recorrer a carros por aplicativo em horários de maior demanda.

Outro ponto é o acesso ao estádio. A operação especial anunciada para os dias de show prevê bloqueios de ruas no entorno do MorumBIS, com circulação restrita a moradores cadastrados e pessoas com ingresso para a respectiva data. Os portões abrem às 16h e a apresentação está prevista para as 20h.

Por isso, incluir todos esses gastos e fatores no planejamento é fundamental para aproveitar a turnê "Arirang" sem comprometer o orçamento e curtir a experiência como esperado.

"BTS World Tour" em São Paulo