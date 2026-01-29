2 milhões podem pedir indenização de até R$ 10 mil por voos atrasados em 2025

Se você enfrentou longas esperas em aeroportos brasileiros em 2025, não está sozinho — e isso pode representar um direito a compensação financeira, conforme estabelece a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Um levantamento da AirHelp, empresa global especializada em direitos de passageiros, revelou que mais de 2,2 milhões de passageiros teriam direito a solicitar indenizações de até R$ 10 mil.

O grupo inclui quem sofreu com cancelamentos ou atrasos superiores a duas horas, com base em critérios de elegibilidade nacionais e internacionais. No último ano, cerca de 18,5 milhões de pessoas enfrentaram algum tipo de interrupção em suas viagens no Brasil, segundo dados exclusivos enviados à EXAME.

Apesar de o número de passageiros afetados ser alto, houve uma melhora tímida no setor: o total de pessoas impactadas caiu cerca de 7% na comparação com 2024, quando quase 20 milhões de viajantes tiveram problemas. Essa redução foi puxada principalmente pela queda no número de cancelamentos, que passou de 4,1 milhões em 2024 para 2,7 milhões em 2025.

O Brasil registrou, ao todo, 105 milhões de embarques em 784 mil voos em 2025 aproximadamente, o que significa que 18% de todos os passageiros da aviação comercial brasileira tiveram que lidar com algum imprevisto no cronograma. Como é o caso dos atrasos com mais de duas horas, que impactaram a programação de 982 mil pessoas neste ano.

Os aeroporto com mais atrasos

A AirHelp também faz um "raio-x" de onde as questões de aviação funcionaram melhor e onde o passageiro mais sofreu. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o mais movimentado do país, com mais de 21 milhões de passageiros, foi o que mais apresentou problemas: 22% das operações sofreram atrasos e 1,2%, cancelamentos.

Aeroporto Passageiros que partiram % pontuais % atrasos % cancelados São Paulo Guarulhos 21.354.000 77% 22% 1,2% São Paulo Congonhas 10.509.000 84% 14% 2,6% Rio de Janeiro Galeão 7.263.000 84% 14% 2,5% Brasília 6.924.000 88% 10% 1,5% Campinas Viracopos 6.631.000 81% 17% 2,5% Belo Horizonte 6.339.000 82% 16% 2,2% Recife 4.422.000 83% 15% 2,3% Porto Alegre 3.491.000 84% 13% 3,3% Salvador 3.288.000 85% 12% 3,3% Rio de Janeiro Santos Dumont 3.068.000 85% 10% 5,8% Curitiba 2.959.000 83% 14% 3,2% Fortaleza 2.522.000 86% 13% 1,8% Florianópolis 2.213.000 82% 14% 4,8% Belém 1.959.000 84% 14% 2,2% Goiânia 1.675.000 83% 13% 3,5% Vitória 1.596.000 84% 12% 3,8% Manaus 1.394.000 83% 14% 3,6% Cuiabá 1.122.000 84% 13% 3,2% Maceió 1.066.000 84% 12% 3,6% Porto Seguro 1.046.000 84% 13% 3,0% Navegantes 998.000 83% 12% 5,8% Natal 952.000 84% 14% 2,1% Foz do Iguaçu 951.000 82% 16% 1,4% São Luís 855.000 83% 14% 4,0% Campo Grande 717.000 85% 13% 2,4% Já o aeroporto de Brasília foi o mais pontual do ano, com 88% de decolagens dentro do prazo. Outras cidades como Fortaleza, Campo Grande, Salvador e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, contaram com índices de pontualidade na casa dos 85% ou 86%.

Diferença de pontualidade entre rotas é alta

Ao comparar mais de uma rota, a diferença é gritante. Se você viajou de Palmas para Goiânia, provavelmente não teve do que reclamar, já que essa foi a rota mais pontual do país, com 97% de aproveitamento. Já quem tentou atravessar o Atlântico saindo de Guarulhos com destino a Munique, na Alemanha, enfrentou o pior cenário de atrasos, afetando 61% dos passageiros.

As 10 rotas mais pontuais Rota Total de passageiros % de pontualidade Palmas (PMW) para Goiânia (GYN) 41.000 97% Campo Grande (CGR) para Curitiba (CWB) 16.000 96% Palmas (PMW) para Belo Horizonte (CNF) 34.000 96% Salvador (SSA) para Maceió (MCZ) 52.000 96% Fortaleza (FOR) para São Luís (SLZ) 71.000 96% João Pessoa (JPA) para Salvador (SSA) 35.000 95% Rio de Janeiro Galeão (GIG) para Roma Fiumicino (FCO) 49.000 95% Rio Branco (RBR) para Brasília (BSB) 83.000 95% Cruzeiro do Sul (CZS) para Rio Branco (RBR) 25.000 95% Manaus (MAO) para Fortaleza (FOR) 97.000 95%

Para quem voa na região Norte, a rota entre Porto Velho e Rio Branco foi a campeã de cancelamentos, deixando 22% dos viajantes na mão em 2025.

As 5 rotas com mais atrasos Rota Total de passageiros % de atrasos São Paulo Guarulhos (GRU) para Munique (MUC) 16.000 61% Campinas Viracopos (VCP) para São Paulo Guarulhos (GRU) 12.000 58% Campinas Viracopos (VCP) para Porto (OPO) 20.000 52% Rio de Janeiro Galeão (GIG) para Porto (OPO) 26.000 52% São Paulo Guarulhos (GRU) para OR Tambo (JNB) 68.000 43%

Dezembro: o mês do 'caos' aéreo em 2025

Se você pretende planejar suas próximas férias, vale ficar atento ao calendário. Dezembro foi o mês mais crítico de 2025, com 31% dos passageiros sofrendo algum tipo de interrupção. O dia 10 de dezembro, especificamente uma quarta-feira, foi o pior dia do ano para voar no Brasil, com 69% dos voos registrando problemas.

Os 5 dias mais pontuais Os 5 dias mais afetados Data % de passageiros em partidas pontuais Data % de passageiros afetados por atrasos ou cancelamentos Sábado – 13 de setembro 94% Quarta-feira – 10 de dezembro 69% Quarta-feira – 05 de março 93% Quinta-feira – 11 de dezembro 68% Terça-feira – 04 de março 93% Segunda-feira – 22 de setembro 54% Domingo – 02 de março 93% Sexta-feira – 12 de dezembro 51% Sábado – 15 de novembro 93% Terça-feira – 09 de dezembro 50%

Por outro lado, o mês de março foi o período de maior tranquilidade nos céus brasileiros, com 13% de passageiros impactados. Só que, para quem teve a viagem interrompida, a recomendação da AirHelp é sempre verificar os direitos, pois milhões de brasileiros deixam de receber o que lhes cabe por falta de informação.