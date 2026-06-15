Além do SEO: O que é GEO e como ele muda as buscas por marcas

Por Johanna Goulart*

Durante décadas, o ápice da autoridade de uma marca era previsível. Ele se materializava na capa de uma grande revista de negócios, no topo de um buscador de pesquisas ou naquele selo de “líder de mercado” repetido à exaustão em apresentações corporativas.

Esses sinais de prestígio existem, é verdade, mas eles estão perdendo o protagonismo.

A Nova Moeda de Autoridade Corporativa

Hoje, a nova e mais valiosa moeda de autoridade no ecossistema de negócios é ser a marca que a inteligência artificial generativa recomenda quando um tomador de decisão ou consumidor pergunta: “qual é a melhor empresa de X?”.

Essa mudança não é sutil; ela é um divisor de águas histórico. O ponto de inflexão começou a desenhar-se entre 2024 e 2025, quando as ferramentas de busca tradicionais começaram a perder espaço para as interfaces conversacionais.

Em 2026, com o ChatGPT superando a impressionante marca de 800 milhões de usuários semanais globalmente e com a consolidação do Google AI Overviews no mercado brasileiro, o comportamento de consumo mudou.

O tráfego de busca tradicional via links registrou sua primeira queda histórica, enquanto as consultas via IA generativa crescem em ritmo de dois dígitos mês a mês.

Mudança de Comportamento na Jornada de Consumo

O consumidor não quer mais navegar por páginas e páginas de links azuis repletos de anúncios; ele quer uma resposta única, sintética e confiável.

Quem aparece no parágrafo dessa resposta herda a confiança que o usuário deposita na IA. Quem fica de fora simplesmente deixa de existir na jornada de consideração de compra.

O aspecto mais provocativo e urgente dessa nova realidade é que essa vitrine não pode ser comprada com os polpudos orçamentos de mídia paga, nem conquistada com os truques do SEO tradicional. Ela exige uma disciplina inteiramente nova: o GEO (Generative Engine Optimization).

O Risco da Invisibilidade Algorítmica dos Gigantes

Muitas lideranças de marketing ainda operam sob a falsa ilusão de que seu tamanho no mundo físico as protege no mundo dos algoritmos. Mero engano.

Dados recentes do setor financeiro brasileiro revelam um paradoxo alarmante: menos de 30% das marcas líderes em market share tradicional aparecem nas três primeiras menções espontâneas do ChatGPT para perguntas cruciais de fundo de funil, como “qual o melhor banco digital para PJ?” ou “qual o melhor seguro de vida?”.

O share of market offline e o share of voice nas IAs estão completamente descolados.

A partir do monitoramento da visibilidade de grandes marcas brasileiras em plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot, Grok e Google AI Mode, é possível identificar esse padrão de “invisibilidade dos gigantes” se repetindo em quase todos os setores.

Empresas tradicionais estão gerindo um risco invisível, sendo apagadas da memória das IAs por novos entrantes que aprenderam a arquitetar seus dados para serem indexados pelos grandes modelos de linguagem (LLMs).

O Desafio da Escassez nas Recomendações em Tempo Real

A antiga capa de revista de negócios era escassa por design: só existiam 12 edições por ano.

A resposta da inteligência artificial também é escassa, limitando-se a citar, em média, de três a cinco marcas por consulta.

A diferença crucial é que a IA responde a milhões de perguntas por dia, personalizadas e em tempo real. Cada resposta entregue diretamente na intenção de compra do cliente é, em essência, uma microcapa de revista customizada.

Não estamos falando de uma tendência para o futuro, mas de um fosso competitivo que está sendo cavado agora.

As marcas brasileiras que compreenderem o GEO e o AI Visibility como prioridades estratégicas construirão uma vantagem competitiva que poderá durar a próxima década.

Para os que insistirem em ignorar os dados, o risco é o pior que o mercado pode impor: o esquecimento algorítmico.

*Johanna Goulart é Co-Founder e CEO da First Answer, primeira plataforma brasileira de AI Visibility e Generative Engine Optimization (GEO).