Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry confessa envolvimento na morte do ator

Quase um ano após a morte de Matthew Perry, conhecido pela interpretação do Chandler de 'Friends', o médico Mark Chavez, que atendia o artista, se declarou culpado por fornecer cetamina — droga que levou Perry a óbito por overdose. Chavez realizou a declaração no tribunal federal de Los Angeles (Califórnia, EUA), nesta quarta-feira, 2.

O médico não é o primeiro a admitir a culpa pela morte de Matthew Perry, no entanto. Kenneth Iwamassa, assistente de Perry, admitiu que fez a injeção de cetamina no ator várias vezes, mesmo sem ter treinamento médico para isso. Ele chegou a dar doses inclusive no dia da morte do artista. Erik Fleming também está sob suspeita e admitiu fazer parte do processo como fornecedor, cedendo mais de 50 frascos de cetamina a Iwamassa.

Até que a sentença seja concluída, Chavez, que concordou em entregar sua licença médica, seguirá em liberdade sob fiança. O advogado de defesa dele, Matthew Binninger, declarou que busca "fazer de tudo para corrigir o erro". A Justiça americana investida ainda Salvador Plasencia, outro médico responsável pelo ator, e Sangha, que suportamente é conhecida como "Rainha da Cetamina".

Qual foi a causa da morte de Matthew Perry?

Matthew Perry foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa em 28 de outubro de 2023. O corpo do ator foi enviado ao Instituto Médico Legal de Los Angeles (IML-LA) e o resultado final da autópsia declarou que a causa da morte estava ligada aos efeitos do uso excessivo de cetamina, medicamento utilizado para tratar a depressão e ansiedade, e buprenorfina (opioide).

Segundo o Los Angeles County Medical Examiner's Office, a substância detectada causou uma estimulação excessiva do sistema cardiovascular e insuficiência respiratória.

Ex-dependente químico, o ator travou uma luta intensa contra a depressão e o vício nas drogas, que começou durante as férias das gravações de "Friends". Na época, Perry sofreu um acidente de Jet Ski e tomou analgésicos para controlar a dor, que eventualmente o viciaram.

O ator revelou ao elenco e passou por uma série de internações e chegou a interromper as gravações de "Friends" e outros filmes que estrelava na época. Em uma entrevista com Tom Power, chegou a dizer que tinha lembranças tristes dessa fase.

"Posso dizer quando bebia, tomava opioides, cheirava cocaína. Eu poderia dizer temporada por temporada pela minha aparência. Acho que ninguém mais pode, mas eu certamente posso. É por isso que não quero assistir, porque é o que vejo", disse a Tom. "Eu tinha uma regra de não beber ou usar drogas enquanto trabalhava porque tinha muito respeito pelas cinco pessoas com quem trabalhava. Porém já cheguei para trabalhar extremamente de ressaca", concluiu.

Matthew chegou a dizer que na gravação do último episódio, não sentiu a emoção pelo uso das drogas. "Não senti nada. Eu não sabia dizer se isso era por causa do opioide buprenorfina que eu estava tomando ou se eu estava simplesmente morto por dentro", afirmou na entrevista.

Eterno Chandler Bing

O ator nasceu em Williamstown, nos Estados Unidos, mas cresceu em Ottawa, capital do Canadá. Filho de pais divorciados, Perry sempre demonstrou interesse no meio artístico quando criança, mas passou um tempo longe dos holofotes para se dedicar ao tênis.

Por incentivo do pai, que também era ator, na adolescência, decidiu voltar à carreira artística. Fez alguns cursos de teatro, no colégio onde estudava e posteriormente em institutos canadenses. Era sempre lembrado pelos papéis de comédia.

Mais tarde, depois de formado, ele se mudou para Los Angeles com o pai em busca de novas oportunidades. Seus primeiros papéis foram nas séries 240-Robert, Charles in Charge, Silver Spoons e Second Chance, em posições secundárias. Chegou a estrelar, também, em "Boys Will Be Boys", "Highway" to "Heavene Growing Pains".

Depois de algumas tentativas frustradas como ator, Matthew resolveu fazer seu próprio seriado, ao lado do amigo Andrew Hill. Coincidência ou não, o plot era parecido com o de “Friends” e foi oferecido a Universal Studios, que o passou para a NBC. Alguns meses mais tarde, Perry estrelou como Chandler no que viria a ser uma das maiores séries de comédia de todos os tempos.