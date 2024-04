Na corrida eleitoral para a prefeitura do Rio de Janeiro, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), concorrendo à reeleição, lidera com 42,6% das intenções de voto, mostra a pesquisa Atlas Intel, em parceria com a CNN, divulgada nesta quarta-feira, 24. Em segundo lugar, está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), também pré-candidato, com 31,2%.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) aparece em terceiro, com 12,7%. Na sequência, estão o vereador Pedro Duarte (Novo), com 3,8%, o deputado federal Otoni de Paula (MDB), com 2,3%, a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), com 1,3%, e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 0,5%.

Os votos brancos e nulos totalizam 3,1%, enquanto 2,4% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

A pesquisa Atlas entrevistou 1.239 moradores da cidade do Rio de Janeiro, utilizando o Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), no período de 18 a 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-00787/2024.

Como fica o segundo turno?

Segundo o levantamento, Eduardo Paes aparece como líder nos dois possíveis cenários de segundo turno. Tanto em uma disputa contra Alexandre Ramagem (51% contra 36,7%), quanto contra Tarcísio Motta (50,3% contra 21%).

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).