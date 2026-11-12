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Daniel ou Murilo? Enquete aponta que um desses peões sai de 'A Fazenda 18' hoje

Tina lidera em todas as plataformas, e Murilo corre o maior risco de deixar "A Fazenda 18", segundo a parcial

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15h19.

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"A Fazenda 18" está na oitava roça, com o público decidindo hoje qual participante será eliminado. Os candidatos são Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba. As enquetes indicam que Murilo tem maior chance de sair, enquanto Tina lidera os votos para permanecer no programa.

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A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.

Até as 15h00, já foram apurados 558.207 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 22,16% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 47,19%, e Daniel em segundo, com 30,65%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Daniel 30,04% x Murilo 30,64% x Tina 39,32%
  • YouTube: Daniel 31,83% x Murilo 19,17% x Tina 49%
  • X (antigo Twitter): Daniel 27,55% x Murilo 19,97% x Tina 52,48%
  • Instagram: Daniel 28,64% x Murilo 20,73 x Tina 50,64%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Daniel 30,65% x Murilo 22,16% x Tina 47,19%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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