'Ray Gunn': veja o trailer do novo filme do diretor de 'Os Incríveis' e 'Ratatouille'

O novo trailer de "Ray Gunn", próxima animação do diretor de "Os Incríveis" e "Ratatouille", foi divulgado nesta quinta-feira, 12. A prévia apresenta Metropia, uma cidade retrofuturista onde humanos e alienígenas convivem, carros voadores cruzam o céu e arranha-céus ultrapassam um quilômetro de altura.

Por trás da arquitetura grandiosa e da estética inspirada no art déco, porém, a cidade esconde um cenário de assassinatos, corrupção e disputas de poder. A produção combina elementos de filmes policiais noir com aventura de ficção científica e estreia em 18 de dezembro, na Netflix.

A trama acompanha Raymond Gunn, dublado por Sam Rockwell, um detetive particular que parece pertencer a outra época. Em um futuro no qual máquinas assumiram boa parte das tarefas de investigação, ele e seu parceiro, o alienígena ciclope Olhívio (Tom Waits), estão entre os últimos profissionais que ainda trabalham à moda antiga.

A rotina da dupla muda quando Venus Nova (Scarlett Johansson), uma das maiores e mais controversas estrelas de Metropia, entra na história. Cercada por escândalos, a cantora acaba envolvida em um mistério que leva Ray a investigar seu círculo de conhecidos.

A investigação conduz o detetive por diferentes camadas da cidade, das áreas mais glamorosas aos submundos marcados pela corrupção e pela violência.

Veja o trailer de 'Ray Gunn'

Filme mistura ficção científica e cinema noir

A ideia de "Ray Gunn" acompanha o diretor há mais de 30 anos. Ele concebeu a história antes mesmo de sua estreia na direção de longas-metragens, com "O Gigante de Ferro", em 1999.

Para apresentar o projeto, Bird costumava resumir a proposta como um encontro entre "O Falcão Maltês" e Buck Rogers. A intenção era combinar o universo dos detetives clássicos com a ficção científica espacial.

Em entrevista à Netflix, o cineasta contou que o título surgiu de um mal-entendido musical. Ao ouvir pela primeira vez "Rock Lobster", da banda B-52s, confundiu a introdução da música com uma referência ao tema de abertura da série policial "Peter Gunn", composto por Henry Mancini. A associação levou à ideia do nome Ray Gunn.

Quem está no elenco de 'Ray Gunn'?

Além de Sam Rockwell e Scarlett Johansson, que também canta na trilha sonora, a animação conta com Tom Waits no papel de Olhívio. Bobby Cannavale, Michelle Rodriguez e Kathryn Hunter completam o elenco de vozes em inglês.

A produção também marca a realização de um projeto antigo do diretor. Segundo Bird, a evolução da animação por computação gráfica permitiu explorar expressões e movimentos sutis dos personagens que seriam muito difíceis de reproduzir com técnicas tradicionais de desenho à mão.

Quando estreia 'Ray Gunn' na Netflix?

"Ray Gunn" chega ao catálogo da Netflix em 18 de dezembro de 2026. A animação é dirigida por Brad Bird, vencedor do Oscar por "Os Incríveis" e "Ratatouille".

Para o cineasta, a proposta também é ampliar a percepção sobre o tipo de história que pode ser contado por meio da animação. A produção aposta em uma narrativa com temas e referências associados ao cinema adulto, sem se limitar ao público infantil.