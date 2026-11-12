'Ray Gunn': veja o trailer do novo filme do diretor de 'Os Incríveis' e 'Ratatouille'

Raymond Gunn (Sam Rockwell) e Venus Nova (Scarlett Johansson): personagens de 'Ray Gunn', nova animação da Netflix (Netflix/Divulgação)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12h51.
"Ray Gunn" é um filme animado dirigido por Brad Bird que mistura ficção científica com elementos de filmes policiais noir. A história se passa em Metropia, uma cidade retrofuturista onde humanos e alienígenas convivem, e segue um detetive particular em uma investigação envolvendo corrupção e mistério. O filme combina animação sofisticada com uma narrativa adulta, estreando na Netflix em dezembro de 2026.
O novo trailer de "Ray Gunn", próxima animação do diretor de "Os Incríveis" e "Ratatouille", foi divulgado nesta quinta-feira, 12. A prévia apresenta Metropia, uma cidade retrofuturista onde humanos e alienígenas convivem, carros voadores cruzam o céu e arranha-céus ultrapassam um quilômetro de altura.
Por trás da arquitetura grandiosa e da estética inspirada no art déco, porém, a cidade esconde um cenário de assassinatos, corrupção e disputas de poder. A produção combina elementos de filmes policiais noir com aventura de ficção científica e estreia em 18 de dezembro, na Netflix.
A trama acompanha Raymond Gunn, dublado por Sam Rockwell, um detetive particular que parece pertencer a outra época. Em um futuro no qual máquinas assumiram boa parte das tarefas de investigação, ele e seu parceiro, o alienígena ciclope Olhívio (Tom Waits), estão entre os últimos profissionais que ainda trabalham à moda antiga.
A rotina da dupla muda quando Venus Nova (Scarlett Johansson), uma das maiores e mais controversas estrelas de Metropia, entra na história. Cercada por escândalos, a cantora acaba envolvida em um mistério que leva Ray a investigar seu círculo de conhecidos.
A investigação conduz o detetive por diferentes camadas da cidade, das áreas mais glamorosas aos submundos marcados pela corrupção e pela violência.
A ideia de "Ray Gunn" acompanha o diretor há mais de 30 anos. Ele concebeu a história antes mesmo de sua estreia na direção de longas-metragens, com "O Gigante de Ferro", em 1999.
Para apresentar o projeto, Bird costumava resumir a proposta como um encontro entre "O Falcão Maltês" e Buck Rogers. A intenção era combinar o universo dos detetives clássicos com a ficção científica espacial.
Em entrevista à Netflix, o cineasta contou que o título surgiu de um mal-entendido musical. Ao ouvir pela primeira vez "Rock Lobster", da banda B-52s, confundiu a introdução da música com uma referência ao tema de abertura da série policial "Peter Gunn", composto por Henry Mancini. A associação levou à ideia do nome Ray Gunn.
Além de Sam Rockwell e Scarlett Johansson, que também canta na trilha sonora, a animação conta com Tom Waits no papel de Olhívio. Bobby Cannavale, Michelle Rodriguez e Kathryn Hunter completam o elenco de vozes em inglês.
A produção também marca a realização de um projeto antigo do diretor. Segundo Bird, a evolução da animação por computação gráfica permitiu explorar expressões e movimentos sutis dos personagens que seriam muito difíceis de reproduzir com técnicas tradicionais de desenho à mão.
"Ray Gunn" chega ao catálogo da Netflix em 18 de dezembro de 2026. A animação é dirigida por Brad Bird, vencedor do Oscar por "Os Incríveis" e "Ratatouille".
Para o cineasta, a proposta também é ampliar a percepção sobre o tipo de história que pode ser contado por meio da animação. A produção aposta em uma narrativa com temas e referências associados ao cinema adulto, sem se limitar ao público infantil.
Glossário
O que é retrofuturista?
Estilo que combina elementos do passado com conceitos futuristas, criando uma visão do futuro baseada em imaginações antigas
O que é art déco?
Estilo artístico e arquitetônico dos anos 1920-1939 caracterizado por linhas geométricas, formas simplificadas e decoração luxuosa
O que significa filmes policiais noir?
Gênero cinematográfico dos anos 1940-1950 com temas sombrios, heroísmo moral ambíguo e estética de alto contraste
Quem é Sam Rockwell?
Ator norte-americano conhecido por papéis no filme "Três Anúncios Para Um Crime" e na terceira temporada da série "White Lotus"
Quem é Tom Waits?
Tom Waits é um cantor, compositor e ator norte-americano, conhecido por sua voz rouca e grave. Além da carreira na música, também atuou em filmes como "Drácula de Bram Stoker" (1992), de Francis Ford Coppola
Quem é Scarlett Johansson?
Atriz norte-americana premiada, conhecida por papéis em filmes como "Her" e nos Vingadores da Marvel
O que significa computação gráfica?
Técnica que usa computadores para criar e manipular imagens digitais, usada em filmes, jogos e simulações