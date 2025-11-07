Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 7

Na próxima sexta-feira, 7, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme nacional 'No Ritmo da Fé', uma história de superação e o poder transformador da música.

A trama segue a história de Camila, uma jovem de 19 anos que, após perder a mãe, decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão. No caminho, ela é assaltada e perde tudo. Sem alternativas, Camila encontra ajuda em Graça, uma desconhecida que a acolhe e a convida para fazer parte de uma banda evangélica.

Lançado em 2023 na Netflix, o filme, dirigido por Ernani Nunes e com roteiro de Manuela Bernardi, mistura drama e música para contar a jornada de Camila, interpretada por Mharessa Fernanda, enquanto ela tenta encontrar seu lugar no mundo e enfrentar os desafios da vida.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

O filme será exibido às 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

Onde assistir a 'No Ritmo da Fé' no streaming?

O filme está disponível na Netflix.