Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 7

Sessão da Tarde: conheça a história de Camila em 'No Ritmo da Fé' (Divulgação/Netflix)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06h00.
Na próxima sexta-feira, 7, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme nacional 'No Ritmo da Fé', uma história de superação e o poder transformador da música.
A trama segue a história de Camila, uma jovem de 19 anos que, após perder a mãe, decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão. No caminho, ela é assaltada e perde tudo. Sem alternativas, Camila encontra ajuda em Graça, uma desconhecida que a acolhe e a convida para fazer parte de uma banda evangélica.
Lançado em 2023 na Netflix, o filme, dirigido por Ernani Nunes e com roteiro de Manuela Bernardi, mistura drama e música para contar a jornada de Camila, interpretada por Mharessa Fernanda, enquanto ela tenta encontrar seu lugar no mundo e enfrentar os desafios da vida.
O filme será exibido às 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.
O filme está disponível na Netflix.