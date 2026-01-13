Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta terça-feira

Sessão da Tarde: programação acontece a partir das 15h25, na Globo. (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11h01.
Nesta terça-feira, 13, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme “Quatro Vidas de um Cachorro”. A produção faz parte da programação especial da faixa de filmes da emissora nesta semana, segundo informações divulgadas pelo Gshow.
A história acompanha um cachorro que, após a morte, reencarna diversas vezes em corpos diferentes, sempre guiado por um único propósito: reencontrar Ethan, seu primeiro dono e o grande amor de sua vida. Ao longo das reencarnações, o animal aprende novas lições sobre lealdade, afeto e o verdadeiro significado de família.
Com uma narrativa sensível, o longa aposta na relação entre humanos e animais para emocionar o público e refletir sobre vínculos que atravessam o tempo.
O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.