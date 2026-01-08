Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira

A comédia brasileira 'Tô Ryca' acompanha a vida de uma mulher que precisa gastar uma fortuna em tempo recorde

Sessão da Tarde: filme desta quarta-feira, 7, promete aventura e ação (TV Globo/Reprodução)

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13h44.

Nesta quinta-feira, 8, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe o filme nacional "Tô Ryca". A produção integra a programação da faixa de filmes da emissora na primeira semana de 2026, conforme divulgado pelo Gshow.

Na história, Selminha, interpretada por Samantha Schmütz, leva uma vida simples até descobrir que herdou uma grande fortuna deixada por um tio distante. Para ter acesso definitivo ao dinheiro, no entanto, ela precisa cumprir uma condição inusitada: gastar R$ 30 milhões em apenas 30 dias, sem acumular bens ou revelar o desafio a outras pessoas.

A comédia aposta em situações exageradas e humor popular para retratar os desafios enfrentados pela protagonista ao tentar cumprir as regras da herança, ao mesmo tempo em que lida com novas relações e tenta manter sua identidade. Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

O filme será exibido a partir das 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

