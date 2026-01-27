Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 27, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme de fantasia “Peter Pan” (“Pan”, 2015), segundo a programação divulgada pelo Gshow.

A produção revisita a origem de um dos personagens mais clássicos da literatura infantil. Na história, Peter é um garoto que vive em um orfanato e acaba sendo levado para um mundo fantástico chamado Terra do Nunca. Lá, ele se envolve em grandes aventuras, conhece aliados improváveis e começa a desvendar mistérios ligados ao seu passado— inclusive o segredo por trás de sua mãe.

Dirigido por Joe Wright, o filme mistura ação, fantasia e emoção ao acompanhar a jornada de coragem e amizade do protagonista. No elenco estão Levi Miller, Hugh Jackman e Garrett Hedlund.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.