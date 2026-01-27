Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta terça-feira

O filme desta terça-feira é 'Peter Pan', de 2015, dirigido por Joe Wright

Hugh Jackman: o ator australiano interpreta Barba Negra no filme (Warner/Peter Pan/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14h27.

Nesta terça-feira, 27, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme de fantasia “Peter Pan” (“Pan”, 2015), segundo a programação divulgada pelo Gshow.

A produção revisita a origem de um dos personagens mais clássicos da literatura infantil. Na história, Peter é um garoto que vive em um orfanato e acaba sendo levado para um mundo fantástico chamado Terra do Nunca. Lá, ele se envolve em grandes aventuras, conhece aliados improváveis e começa a desvendar mistérios ligados ao seu passado— inclusive o segredo por trás de sua mãe.

Greg Peters: 'A Netflix quer ser o destino final dos grandes criadores do YouTube'

Dirigido por Joe Wright, o filme mistura ação, fantasia e emoção ao acompanhar a jornada de coragem e amizade do protagonista. No elenco estão Levi Miller, Hugh Jackman e Garrett Hedlund.

yt thumbnail

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

