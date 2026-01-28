Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira

Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h00.
Nesta quarta-feira, 21, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme infantil “Pluft” (“Pluft, o Fantasminha”), segundo a programação divulgada pelo Gshow.
A produção acompanha Pluft, um fantasminha que morre de medo de gente, enquanto a pequena Maribel detesta fantasmas. O destino dos dois se cruza quando a menina é sequestrada pelo pirata Perna-de-Pau e levada para a antiga casa onde Pluft vive. Apesar das diferenças, eles precisam enfrentar seus medos e construir uma amizade improvável para derrotar o vilão.
Com uma história leve e cheia de fantasia, o longa aposta em aventura e emoção ao abordar temas como coragem, empatia e amizade.
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.