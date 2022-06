Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta, 3

A Sessão da Tarde desta sexta-feira, 3 de junho, irá passar o filme "O Grande Milagre" (em inglês, "Big Miracle"), às 15h30 no horário de Brasília. O drama é dirigido por Ken Kwapis.

Em 1989, uma família de baleias da espécie baleia-cinzenta fica presa sob o gelo do Ártico e o repórter Adam Carlson (John Krasinski) não se conforma com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele luta ao lado de Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, para salvar as baleias. Juntos, eles conseguem mobilizar diferentes grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e unem até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Inspirado em fatos reais, o filme é baseado no livro “Freeing the Whales”. O autor do livro, Tom Rose, foi um dos responsáveis por cobrir a “Operação Breakthrough”, como o caso ficou conhecido à época.

"O Grande Milagre" tem John Krasinski, Drew Barrymore e Kristen Bell no elenco.

Assista ao trailer:

Que horas passa Sessão da Tarde?

O programa de televisão da TV Globo é exibido de segunda a sexta-feira, às 15h30 no horário de Brasília.

