Anitta é a primeira cantora brasileira com estátua no Madame Tussauds

Eis que Anitta é a mais recente homenageada pelo museu Madame Tussauds, famoso pelas estátuas de cera. Foram necessários seis meses de trabalho – e 20 artistas – para terminar a reprodução com tamanho real e figurino inspirado no clipe da música Girl from Rio. Além da cantora, a exposição tem Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Gisele Bündchen, Neymar e Pelé na filial de Nova York.

No início desta semana, o Madame Tussauds já havia divulgado detalhes da produção, realizada toda em Londres, no Reino Unido, onde está a sede do museu. Durante a apresentação da obra, a própria Anitta revelou que foi necessário ficar 12 horas na mesma posição para a preparação do molde – em agosto do ano passado, a cantora antecipou bastidores da sessão de fotos para o processo.

Antes do evento de apresentação, que esteve fechado ao público, Anitta afirmou que "hoje é um dia especial pra música brasileira (pelo menos no meu ponto de vista)", em publicação no Twitter. E logo que a obra foi revelada, a artista borrifou perfume sobre a estátua e brincou: “Meu Deus! Estou tão gostosa!". Essa é a primeira vez que uma cantora brasileira foi homenageada pelo museu.

