Ex-BBB Larissa Tomásia homenageia meme e tatua "fake news" no braço

A ex-participante do BBB 22, Larissa Tomásia, viralizou novamente nas redes sociais após tatuar "fake news" no braço.

A tatuagem faz referência a uma frase que a pernambucana disse durante um episódio de Big Brother Brasil com todos os eliminados do programa.

Como Larissa entrou duas semanas após o início do programa como uma participante da Casa de Vidro, ela já tinha informações sobre o que tinha acontecido na casa. Porém, ao invés de contar a verdade, a jogadora inventou diversas mentiras sobre os jogadores -- mas nunca disse qual era sua jogada para ninguém, nem nas câmeras privadas do confessionário.

O público, então, ficou confuso e não entendeu as mentiras de Larissa. Ela foi a sexta eliminada do BBB 22 e ficou cerca de duas semanas na casa.

No episódio com os ex-participantes, um deles criticou o jogo "sem sentido" da pernambucana, o que a fez soltar a frase: "Eu joguei várias fake news, e joguei várias verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo". A fala virou meme nas redes sociais, especialmente no Twitter.

Eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo falando "sim claro, eu joguei várias fake news e verdadeiras também era minha estratégia de jogo" e nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse sobre pra eu poder falar mais.

#bbb22 pic.twitter.com/kzzsFd0cLk — renas (@murariaholic) April 7, 2022

Agora, um pedaço da frase está para sempre no braço de Larissa. Veja a foto, divulgada pelos Stories da ex-BBB:

E a ex-bbb22 Larissa Tomásia que tatuou “Fake News” no braço 🗣🗣 pic.twitter.com/qLQ5gqa3Gu — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) June 2, 2022

