Semifinais da Copa do Brasil: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos

Quatro times garantiram seus lugares nas semifinais da Copa do Brasil. A última vaga foi definida nesta quinta-feira, 18, no jogo entre América MG e São Paulo.

Nesta fase de semifinal teremos um confronto entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O Flamengo mede forças contra o São Paulo e o Corinthians enfrenta o Fluminense.

O primeiro confronto entre as equipes ocorrerá na semana do dia 24 de Agosto. Este ano poderemos ter um clássico regional na final da competição, pois as equipes do mesmo estado, disputam as semifinais em jogos diferentes.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.

Times classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Corinthians

Flamengo

Fluminense

São Paulo

Jogos das semifinais da Copa do Brasil

São Paulo x Flamengo*

Fluminense x Corinthians*

*Time joga a segunda partida em casa.

Que dia começa as semifinais da Copa do Brasil

Os jogos das semifinais da Copa do Brasil serão nas semanas de 24 de agosto e 14 de setembro.

Premiação da Copa do Brasil 2022 para as próximas fases

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Veja também:

Álbum da Copa do Mundo 2022 terá figurinhas com imagens em movimento; confira