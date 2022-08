Álbum da Copa do Mundo 2022 terá figurinhas com imagens em movimento; confira

Os fanáticos por futebol já podem ficar tranquilos, nesta sexta-feira, 19, estará nas bancas o álbum da Copa do Mundo 2022 que está repleto de novidades. Nesta edição, os fãs poderão encontrar figurinhas extras de jogadores e muito mais.

Pela primeira vez, o álbum terá as “Panini Extra Stickers”, que são 80 figurinhas extras inseridas de modo aleatório que apresentam uma imagem em movimento. Essas figurinhas foram distribuídas em pacotinhos comuns.

Vinte jogadores foram selecionados e cada um é representado em diferentes variações de cores (bordô, bronze, prata e ouro). Os pacotes especiais de figurinhas que tiverem estes cromos virão com seis, isto é, as cinco figurinhas regulares para completar o álbum e a extra.

Quais jogadores estarão nas figurinhas extras do álbum da Copa 2022?

Giovanni Reyna - (Estados Unidos)

Luis Suárez - (Uruguai)

Kevin de Bruyne - (Bélgica)

Robert Lewandowski - (Polônia)

Almoez Ali - (Catar)

Gavi - (Espanha)

Heung-Min Son - (Coréia do Sul)

Luka Modric - (Croácia),

Raphaël Varane - (França)

Sadio Mané - (Senegal)

Alphonso Davies - (Canadá)

Ryan Gravenberch - (Holanda)

Neymar Jr - (Brasil)

Kylian Mbappé - (França)

Lionel Messi - (Argentina)

Dusan Vlahovic - (Sérvia)

Jude Bellingham - (Inglaterra)

Cristiano Ronaldo - (Portugal)

Christian Eriksen - (Dinamarca)

Guillermo Ochoa - (México)

Quais jogadores da seleção brasileira que estarão no álbum da Copa 2022?

Goleiros: Alisson e Ederson

Laterais: Danilo e Alex Sandro

Zagueiros: Militão, Marquinhos e Thiago Silva

Meio-campistas: Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho

Atacantes: Vinicius Jr., Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Neymar e Raphinha

A Panini fez uma curadoria e um estudo baseado na performance de cada jogador para tentar prever os jogadores que serão escalados pelo técnico Tite. Em busca da maior assertividade, parte do estudo também envolveu uma análise de convocações durante a preparação para a Copa do Mundo.

O álbum da Copa do Mundo é comercializado em mais de 150 países. Lançado pela primeira vez em 1970, a coleção é febre entre os torcedores e causa frenesi de troca de figurinhas

A Panini, empresa responsável pela elaboração, produz a edição de 2022 junto à Fifa para definir a identidade visual das páginas e das figurinhas. Segundo a fabricante, o álbum terá 670 cromos, sendo 50 especiais e 80 raros. As versões disponíveis em pré-venda já vêm com pacotes de figurinhas.

Qual o preço do álbum da Copa do Mundo 2022?

Álbum normal: R$ 12,00

R$ 12,00 Álbum de capa dura: R$ 44,90

R$ 44,90 Pacote com 5 figurinhas: R$ 4,00

Na pré-venda, o álbum com 80 pacotes de figurinhas está custando R$ 320,00.

Preço do pacote de figurinha do álbum da Copa do Mundo 2022

Os pacotinhos de figurinhas vão custar R$ 4. O preço salgado vem gerando bastante comoção entre os torcedores, que pagaram R$ 2 no campeonato de 2018.

O valor mínimo para completar o álbum de 2022, por exemplo, é de R$ 536. Para essa conta fechar o colecionador não poderá receber nenhuma figurinha repetida -- ao todo, são 670 e 134 pacotes.

Quanto custavam as figurinhas em outras copas?

Copa de 2006: R$ 0,50

R$ 0,50 Copa de 2010: R$ 0,75

R$ 0,75 Copa de 2014: R$ 1

R$ 1 Copa de 2018: R$ 2

R$ 2 Copa de 2022:R$ 4

