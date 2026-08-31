Ibovespa avança com Petrobras e novas pesquisas eleitorais no radar

Ibovespa: índice sobe com Petrobras e outras ações ligadas às commodities. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11h12.
O Ibovespa iniciou a semana em forte alta de mais de 1% nesta segunda-feira, 31. O principal índice acionário da B3 avança 1,07%, aos 177.543 pontos, por volta das 11h (horário de Brasília). A referência acionária acompanha a alta do petróleo, em meio à retomada dos confrontos entre Estados Unidos e Irã, bem como a divulgação do Boletim Focus. O dólar comercial, na contramão, recua 0,42%, a R$ 5,17.
Petrobras e outras empresas ligadas ao petróleo estão entre os destaques positivos do pregão. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) avançam 3,61%, enquanto as ordinárias (PETR3) sobem quase 4%. Prio (PRIO3) ganha 3,85%.
Entre outros pes-pesados do índie, a Vale (VALE3), que chegou também a subir mais de 1%, reduzia a alta, mas ainda mantinha-se no campo positivo com avanço de 0,31%.
Entre os bancos, Banco do Brasil (BBAS3) avança 2,03%, enquanto Bradesco (BBDC4) ganha 1,11%. Ainda na ponta positiva, Natura (NATU3) lidera com alta de 7,78% após a troca de comando anunciada pela companhia.
Por outro lado, entre as únicas cinco quedas do dia Yduqs (YDUQ3) recua 1,81%, o maior recuo do dia, seguido por Marfrig (MBRF3) e Embraer (EMBJ3), que caem 1,21% e 1,16%, respectivamente.
Para o consultor da Wiser Asset, Fábio Murad, agosto foi marcado por uma recuperação parcial da B3 acompanhada de desvalorização do real. "A bolsa recuperou boa parte das perdas porque voltou a encontrar preços atrativos e recebeu apoio das commodities", detalhou.
"Setembro começa com o Ibovespa próximo dos níveis do fim de julho, mas com o dólar quase 2% mais caro, sinal de que a recuperação das ações ainda não foi acompanhada por uma melhora equivalente na percepção de risco sobre o país", acrescentou o especialista.
No cenário doméstico, o mercado reduziu pela segunda semana consecutiva a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026, de 5,02% para 5,01%, segundo o Boletim Focus. Para 2027, porém, a estimativa subiu de 4,25% para 4,28%, na terceira alta semanal seguida.
A projeção para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,75%. Para 2027, a expectativa continua em 12%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 estão em 10,50% e 10%, respectivamente. O mercado também reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nesse ano, de 1,95% para 1,92%.
Além do Focus, investidores acompanham nesta segunda-feira a discussão sobre a chamada "taxa das blusinhas". Uma comissão mista da Câmara e do Senado deve analisar a medida provisória que prevê o fim do imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.
O governo também deve encaminhar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que dará início às discussões sobre receitas, despesas, metas fiscais e investimentos para o próximo ano.
O petróleo dispara após a retomada dos confrontos entre Estados Unidos e Irã. O Brent para dezembro avançou 6,21% no início da manhã antes de recuar para 0,94%, a US$ 90,25, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para outubro chegou subia 3,41%, a US$ 86,26, por volta das 10h40.
A alta veio após forças americanas atacarem, no domingo, 30, dois lançadores de foguetes iranianos na ilha de Larak, no Estreito de Ormuz. O local voltou ao centro das atenções do mercado diante do risco de interrupções no transporte de petróleo.
Dados de navegação indicaram que apenas cinco navios de commodities por dia atravessaram o estreito durante o fim de semana. No domingo, a United Kingdom Maritime Trade Operations informou que um petroleiro foi atingido por um projétil enquanto entrava em Ormuz no sábado.
O presidente dos EUA, Donald Trump, também elevou a tensão ao ameaçar a ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Segundo o Goldman Sachs, ataques a refinarias no Oriente Médio e na Rússia agravaram as restrições à capacidade de refino.
Apesar da disparada desta segunda, Brent e WTI ainda caminhavam para encerrar agosto em queda moderada.
Em Wall Street, os principais índices abriram em baixa hoje, com os investidores reagindo à retomada dos confrontos entre Estados Unidos e Irã. O S&P 500 e o Nasdaq recuam 0,2%, enquanto o Dow Jones cai 0,4%.
Apesar da queda no pregão, os índices ainda caminham para fechar agosto com ganhos. O Dow Jones acumula alta superior a 1% no mês, enquanto S&P 500 e Nasdaq avançam cerca de 2% e 3%, respectivamente. As ações de tecnologia lideram o movimento, com o setor subindo quase 6% em agosto.
Nesta semana, o mercado americano acompanha principalmente o relatório de emprego de agosto (payroll, em inglês), previsto para sexta-feira, 4, além de indicadores de atividade dos setores industrial e de serviços.
Na Europa, o cenário é misto. O DAX, de Frankfurt, recua 0,69%, enquanto o Stoxx 600 cai 0,08%. Na contramão, o FTSE MIB, de Milão, sobe 0,43%, e o CAC 40, de Paris, avança 0,16%. O FTSE 100, de Londres, está fechado por feriado.
Na Ásia, os mercados também terminaram sem direção única. O Nikkei 225 caiu 0,14% no Japão, enquanto o Topix subiu 0,23%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,46%. Na China continental, o CSI 300 ganhou 0,35%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, ficou estável.