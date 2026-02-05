Pop

Ingresso a R$ 10: onde ver ‘O Agente Secreto’ na Semana do Cinema

Filme brasileiro, indicado a quatro categorias do Oscar 2026, entra na Semana do Cinema com ingressos promocionais

'O Agente Secreto': longa com Wagner Moura está em cartaz e entrou na Semana do Cinema 2026, com valores promocionais em cinemas de todo o país (Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h50.

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, com Wagner Moura no elenco e indicado a quatro categorias do Oscar 2026, entrou em promoção nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 5. O longa participa da Semana do Cinema 2026, campanha nacional que segue até a próxima quarta-feira, 11, e oferece ingressos com preços reduzidos em redes participantes.

Durante o período, o público pode comprar entradas por R$ 10 para sessões com início antes das 17h. Para horários a partir das 17h, o valor promocional é de R$ 12.

Além de “O Agente Secreto”, a programação da Semana do Cinema reúne outros filmes que seguem em cartaz, com opções nacionais e internacionais.

Entre os títulos citados na programação da campanha estão:

  • “Marty Supreme”
  • “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”
  • “A Empregada”
  • “Zootopia 2”
  • “Avatar: Fogo e Cinzas”

Como comprar ingresso promocional na Semana do Cinema 2026?

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, nos sites e aplicativos das redes participantes e também pela plataforma Ingresso.com. Nas compras pela internet, pode haver taxa de serviço, dependendo do canal escolhido.

A promoção não inclui pré-venda de filmes e não vale para shows e salas especiais, de acordo com as regras da campanha. Algumas redes também anunciam descontos em combos de pipoca, snacks e refrigerantes durante o período.

Redes participantes da Semana do Cinema

A lista de redes confirmadas inclui:

  • Centerplex
  • Cineart
  • Cinemark
  • Cinépolis
  • Cinesystem
  • GNC Cinemas
  • Itaú Cinemas
  • Kinoplex
  • Moviecom
  • Moviemax
  • UCI
