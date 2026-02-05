Ingresso a R$ 10: onde ver ‘O Agente Secreto’ na Semana do Cinema

'O Agente Secreto': longa com Wagner Moura está em cartaz e entrou na Semana do Cinema 2026, com valores promocionais em cinemas de todo o país (Divulgação)
Redatora
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h50.
O filme brasileiro “O Agente Secreto”, com Wagner Moura no elenco e indicado a quatro categorias do Oscar 2026, entrou em promoção nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 5. O longa participa da Semana do Cinema 2026, campanha nacional que segue até a próxima quarta-feira, 11, e oferece ingressos com preços reduzidos em redes participantes.
Durante o período, o público pode comprar entradas por R$ 10 para sessões com início antes das 17h. Para horários a partir das 17h, o valor promocional é de R$ 12.
Além de “O Agente Secreto”, a programação da Semana do Cinema reúne outros filmes que seguem em cartaz, com opções nacionais e internacionais.
Entre os títulos citados na programação da campanha estão:
Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, nos sites e aplicativos das redes participantes e também pela plataforma Ingresso.com. Nas compras pela internet, pode haver taxa de serviço, dependendo do canal escolhido.
A promoção não inclui pré-venda de filmes e não vale para shows e salas especiais, de acordo com as regras da campanha. Algumas redes também anunciam descontos em combos de pipoca, snacks e refrigerantes durante o período.
A lista de redes confirmadas inclui: