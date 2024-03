Sem nenhum voto, Leidy Elin bate recorde de Bruna Griphao e Fred

Nesta segunda-feira, 4, o BBB 24 completa 57 dias de programa. Faltam exatos 43 dias para a final e, no momento, restam 14 pessoas na casa. Já foram mais de dez paredões e todos os participantes da casa já receberam algum voto ou indicação, com exceção da carioca Leidy Elin. Até o momento, a sister não recebeu nenhum voto no Confessionário e não passou nem perto de encarar as 11 berlindas que foram formadas até então.

Leidy Elin acaba de quebrar os recordes de Bruna Griphao e Fred Desimpedidos, do BBB 23. Os dois não haviam recebido nenhum voto até o Paredão de 14 de março, que eliminou Larissa. O "boco roso", como ficou conhecido, participou do Paredão contra Christian, mas caiu na berlinda por conta de um sorteio e, portanto, não foi votado por ninguém.

Como eles ficaram sem votos?

Do BBB 21, Viih Tube também passou 55 dias sem receber sequer um voto ou indicação do Líder. A influencer ficou conhecida pelo seu jogo interno. Ela recebia "corações" da maioria da casa no Queridômetro e passou metade do programa sem ser alvo de ninguém, mesmo sendo pega algumas vezes falando mal dos próprios aliados.

Fred e Bruna também tiveram uma história semelhante: foram amigos de (quase) todos da casa e prezaram pela boa convivência.

Leidy Elin também é a única da casa que hoje consegue transitar normalmente entre o Gnomos e o Fadas, sem levantar muitas suspeitas. Com exceção de Fernanda e Pitel, Leidy é amiga de todos da casa e passa informação para os dois lados.