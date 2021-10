Segunda temporada de 'A Máfia dos Tigres' ganha trailer e data de estreia

A história que cativou a atenção de milhares de telespectadores está de volta. 'A Máfia dos Tigres' ganhou recentemente uma segunda temporada na Netflix e promete muito drama e bizarrices — de novo.

A nova temporada vai ser lançada no dia 17 de novembro e seu trailer foi divulgado pela Netflix nesta semana.

Carole Baskin, fundadora da ONG Big Cat Rescue. Carole Baskin, fundadora da ONG Big Cat Rescue.

"Com Joe Exotic atrás das grades e Carole Baskin fechando a posse de seu desonroso zoológico, a saga indicada ao Emmy continua seu curso tortuoso com ‘Tiger King 2’ conforme novas revelações emergem sobre as motivações, histórias e segredos dos donos de grandes felinos mais notórios dos Estados Unidos. Antigos inimigos e aminimigos, incluindo Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson voltam para mais uma temporada de assassinatos, caos e loucura. Achou que sabia de toda a história? Apenas espere", divulgou a Netflix.

A série de cinco episódios é dirigida por Rebecca Chaiklin & Eric Goode e executiva produzida por Chaiklin, Goode, Chris Smith e Fisher Stevens.