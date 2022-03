Sarah Poncio deputada? Influenciadora confirma pré-candidatura no Rio

O prazo da janela partidária acaba neste sábado, 2, e muitas movimentações políticas foram vistas nos últimos dias. O governo Bolsonaro exonerou nesta quinta-feira, 30, nove ministros para que eles possam disputar as eleições de outubro. Na corrida presidencial, Eduardo Leite, Doria e Moro também anunciaram mudanças. Entretanto, a candidatura da influenciadora Sarah Poncio foi a que mais surpreendeu a internet.

A influenciadora que tem 4,8 milhões de seguidores no Instagram anunciou que recebeu um convite para ser pré-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. O partido não foi revelado.

"Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, era um desejo antigo se materializando através do convite", disse Sarah em vídeo publicado no Instagram. A influenciadora disse que passou a estudar ciência política e que visitou uma série de locais para conhecer de perto as realidades e necessidades de cada área.

"O presidente [do partido] me disse: 'Sarah, a representação que estamos buscando entre os jovens é caráter, honestidade e boa vontade para servir à sociedade!'. Então recebi esse convite como uma grande missão. Sempre gostei de falar e discutir sobre política, por mais que não tenha externado isso nas redes sociais", explicou.

Reação nas redes

O anúncio ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Muitos criticaram a influenciadora de 24 anos. “Nunca vi Sarah Poncio se engajar em causas políticas. É um absurdo!”, criticou uma internauta. “Meu Deus, que desespero”, desacreditou outra.

Sarah Poncio dizendo que vai se candidatar porque "precisamos de mais mulheres em espaços de decisão". sim, mas precisamos de mulheres que ENTENDEM e ESTUDAM para ocupar esses espaços e brigar pelo coletivo. — Daddy's little girl (@stolengirl_) March 30, 2022