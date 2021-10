São Paulo Boat Show volta com lançamento de iate de luxo italiano Azimut

O São Paulo Boat Show, maior evento náutico indoor da América Latina, vai ocorrer do dia 4 a 9 de novembro no pavilhão de eventos São Paulo Expo.

Na ocasião, serão apresentados barcos de luxo, com preço ade até 13,5 milhões de reais.

A italiana Azimut-Benetti, líder mundial em fabricação de iates de luxo, vai apresentar na ocasião o primeiro Atlantis 51 fabricado no Brasil.

As linhas agressivas e esportivas desenhadas por designers italianos, assim como o desenho das janelas inovadoras que contornam as laterais do casco ao hard-top, com abertura elétrica, chamam a atenção e transformam o navio em um conversível.

O iate de luxo tem 51 pés e marca a entrada da coleção Atlantis, embarcações da categoria “open” com HT (hard top), no portfólio da fábrica da Azimut no Brasil.

Atualmente, a unidade brasileira produz iates da coleção Flybridge de 56 a 90 pés.

A coleção Atlantis passa a ser fabricada no Brasil para atender o mercado nacional e cerca de 80 países que a marca tem representação.

A filial produtiva do Grupo Azimut-Benetti existe desde 2010 com sede em Santa Catarina (Itajaí) e, desde então, tem registrado crescimento consecutivo em torno de 2 dígitos ao ano.

No último ano náutico (agosto 2020-2021) o faturamento da Azimut Brasil foi de cerca de 300 milhões de reais.

“A apresentação da primeira Atlantis 51 fabricada pela nossa unidade Brasil demonstra a maturidade de produção garantindo a mesma qualidade e excelência dos produtos feitos das fábricas da Itália”, explicou Davide Breviglieri, CEO da Azimut Yachts Brasil.

Com a novidade, a produção de barcos Azimut no Brasil deverá dobrar nos próximos três anos.

“Desde o início da instalação da fábrica no Brasil, em 2010, a Azimut Yachts já superou 350 embarcações feitas em território brasileiro e neste ano registramos um acréscimo de 40% em vendas (incluindo iates entregues e os que serão entregues nos próximos anos). Com o início da produção da Coleção Atlantis, sem dúvida, iremos aumentar a produção, o que é mais um impulso à indústria náutica nacional e que reflete também em geração de empregos e impacta em outros setores”, salientou o CEO.