Pesquisadores de SC capturam exemplar da maior espécie de água-viva

Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, capturaram um exemplar da maior espécie de água-viva já registrada segundo dados do Brasil e da Argentina. O animal da espécie Lychnorhiza lucerna foi encontrado na última quinta-feira, 30.

O exemplar coletado tem 39 centímetros de diâmetro e pesa 4,6 quilos. A espécie é comum na costa entre o golfo do México e a Argentina e oferece baixo perigo de queimaduras. A Lychnorhiza lucerna tem grande potencial de exploração na extração de colágeno e na culinária asiática.

O animal foi capturado em uma saída de campo do projeto de Monitoramento de Águas-Vivas na costa norte de Santa Catarina, realizado pela Univali. Um dos focos é prever se existirão águas-vivas com potencial de envenenamento de banhistas durante o período de veraneio.

Durante a execução dos trabalhos os pesquisadores observam as espécies, o tamanho, a velocidade de crescimento e como as populações aumentam e diminuem. O material foi encaminhado ao Laboratório de Anatomia da Universidade para procedimentos que permitam a preservação do espécime e sua manutenção para futuras exposições.

