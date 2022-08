Sandman: que horas sai a nova série da Netflix?

Nesta sexta-feira, 5, a série da Netflix "Sandman", chega à plataforma. A história é baseada nos quadrinhos da DC Comics escritos por Neil Gaiman.

A primeira temporada terá Tom Sturridge como protagonista além de participações de Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste e Jenna Coleman.

Que horas sai Sandman na Netflix?

A primeira temporada de "Sandman" ficará disponível por volta das 4 horas da manhã no horário de Brasília, como é de costume com a Netflix.

Quantos episódios tem "Sandman" na Netflix?

A primeira temporada da série inspirada nos quadrinhos de Neil Gailman, "Sandman", tem 10 episódios.

Qual o elenco de Sandman?

O elenco da série conta com nomes de Tom Sturridge, como Sonho; Gwendoline Christie, como Lúcifer; Kirby Howell-Baptiste, como Morte; Jenna Coleman, como Johanna Constantine; Boyd Holbrook, como Coríntio; Charles Dance, como Roderick Burgess; Asim Chaudhry, como Abel; Sanjeev Bhaskar, como Cain; Joely Richardson, como Ethel Cripps; David Thewlis, como John Dee; Stephen Fry, como Gilbert; Patton Oswalt, como a voz do corvo do Sonho, Matthew; Mason Alexander Park, como Desejo; e Donna Preston, como Desespero.

Sinopse de Sandman

Existe um outro mundo esperando por nós quando fechamos os olhos e dormimos. Um lugar chamado O Sonhar, onde Sandman, o Senhor dos Sonhos (Tom Sturridge), dá vida aos nossos medos e fantasias mais profundos. Mas quando Sonho é capturado inesperadamente e mantido como prisioneiro por um século, sua ausência dá início a uma série de eventos que mudarão o mundo dos sonhos e o mundo desperto para sempre. Para restabelecer a ordem e consertar os erros que cometeu durante sua longa existência, Sonho precisa se aventurar por diferentes mundos e linhas do tempo, revendo velhos amigos e inimigos, e encontrando novas entidades, tanto cósmicas quanto humanas.

Trailer de Sandman

LEIA TAMBÉM:

Lady Gaga e Joaquin Phoenix voltam em Coringa 2; confira a data de estreia

Por que as pessoas amam tanto estourar espinhas?

Ama comer doces? Empresa paga R$ 410 mil por ano para prová-los