Ama comer doces? Empresa paga R$ 410 mil por ano para prová-los

Uma loja de doces do Canadá abriu uma vaga de trabalho tentadora: provar mais de 3,5 mil doces por mês por um salário anual de US$ 78 mil (equivalente a R$ 410 mil na cotação atual) e do conforto de casa.

A Candy Funhouse, uma empresa que vende doces pela internet, procura um chefe para seus degustadores de produtos. "No começo do ano passado, buscávamos 'especialistas em doces' para provar sabores originais. Atualmente, temos três", disse à AFP a porta-voz da companhia, Vanessa Janakijevski-Rebelo. "Agora, estamos em busca de um diretor de doces, que irá guiar nossos especialistas pelo caminho mais doce possível!"

As responsabilidades do cargo incluem a aprovação de novos produtos, a organização de “reuniões do conselho de doces” e o papel de “degustador principal”, sem mencionar o apoio a "todas as coisas divertidas" do negócio.

A oferta está aberta a qualquer pessoa com mais de 5 anos que more na América do Norte. Os principais requisitos incluem ter "papilas gustativas de ouro" e uma "paixão óbvia por doces", segundo o publicado no site LinkedIn.

A Candy Funhouse informou que recebeu mais de 100 mil candidaturas em duas semanas. "A maioria é de adultos, mas cerca de 25% são crianças", disse a porta-voz.

Nas redes sociais, o anúncio faz sucesso entre pessoas de todas as idades. O americano Matthew Crooks contou no Twitter que sua filha de 8 anos criou um perfil no LinkedIn apenas para se inscrever.

"É oficial, @candyfunhouseca, ela se candidatou ao cargo. Obrigado por ajudá-la a aprender sobre o trabalho duro e a importância de um bom currículo", publicou.

Segundo a Candy Funhouse, o diretor de doces passará por "um extenso treinamento de degustação". A empresa ressaltou que os benefícios trabalhistas incluem "um amplo plano odontológico".

(AFP)

