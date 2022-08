Lady Gaga e Joaquin Phoenix voltam em Coringa 2; confira a data de estreia

Para quem estava ansioso pela volta de Joaquin Phoenix às telas como Coringa, vem aí uma boa notícia: a sequência do filme premiado pela Academia já tem data de estreia. E chega com uma grande novidade, que é a ilustre presença de Lady Gaga no papel de Arlequina.

A informação foi divulgada pelo próprio diretor, Todd Philips, e o lançamento está previsto para 4 de outubro de 2024. No início da tarde de hoje (4), Gaga também divulgou o primeiro teaser da sequência no Twitter, com ambos os atores em evidência, ao som de "Cheek to Cheek", canção de Fred Astaire.

O segundo filme já tem nome, inclusive: "Joker: Folie à Deux" (Coringa: Delírio a Dois), e chega com altas expectativas — sobretudo após o Oscar de 2020, no qual o primeiro filme da sequência levou a estatueta como Melhor Ator (Joaquin Phoenix) e Melhor Trilha Sonora. O primeiro longa-metragem dessa sequência recebeu, ao todo, 11 nomeações ao Oscar.

Joker: Folie à Deux

Rumores e expectativas para a sequência de Coringa

Com a presença de Lady Gaga em um dos papéis de protagonismo, alguns rumores circularam pela internet a respeito de elementos musicais, com músicas exclusivas. Até o presente momento, a Warner Bros. não comentou o assunto e divulgou apenas o teaser e a data de estreia em suas redes sociais.

O ator Joaquin Phoenix também publicou em seu Instagram uma foto com o roteiro do filme, escrito por Scott Silver e Todd Phillips, no começo de junho deste ano.

Vale destacar que delírio a dois pode estar relacionado ao transtorno delirante induzido, síndrome na qual um paciente com delírios psicóticos os transfere para uma segunda pessoa totalmente saudável — o que se apresenta como um ótimo gancho de introdução à Arlequina.

A Warner Bros. também não revelou detalhes sobre quais foram os quadrinhos do Coringa usados como inspiração para produção do filme.

