Saiba qual é a franquia de videogames mais vendida no mundo

Diante dos frequentes lançamentos de novas franquias para videogames, uma questão permanece: afinal, qual é a mais popular no mundo? Um levantamento realizado pela plataforma especializada TweakTown e compilado pelo Statista, site alemão de dados, mostra que a série de jogos mais vendida no mundo todo é bastante popular -- inclusive, conhecida por diferentes gerações e até mesmo por quem não é tão fã de jogos.

Com 681 milhões de unidades vendidas de 2014 a 2021, o primeiro lugar é da clássica franquia de jogos da Nintendo, Mario. Ao longo dos anos, o personagem principal -- e seu irmão, Luigi -- têm aparecido em vários jogos, interpretando diferentes papéis. De 1981 a 2021, foram pelo menos 25 jogos criados com o personagem do boné vermelho ocupando o papel principal, isso sem falar em outros 11 spin-offs em que ele ocupa um papel secundário. Há, ainda, séries com os personagens em cenários de Esporte e Jogos Educativos.

O segundo lugar no ranking fica com Tetris, que tem 495 milhões de unidades vendidas. Em terceiro lugar, Call of Duty -- que pode ser considerado o jogo de tiro em primeira pessoa de maior sucesso globalmente -- com 400 milhões, seguido por Pokémon, com 380 milhões.

As três últimas colocações no ranking estão com Grand Theft Auto (GTA), que tem 355 milhões, FIFA, 325 milhões, e Minecraft, com 238 milhões.