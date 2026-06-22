Sabrina Sato: os negócios que ajudaram a construir a fortuna da apresentadora

Sabrina Sato, 45, anunciou nesta segunda-feira, 22, que está grávida de seu segundo filho. A apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais ao lado do ator Nicolas Prattes, 29, e celebrou o momento especial vivido pelo casal.

"O Zezé [apelido do Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. "Ê, mãe, você está sempre à frente, né?", brinca Zoe, primeira filha da apresentadora com o ator Duda Nagle. "Gente, a minha mãe está grávida!", revela a criança.

A notícia rapidamente repercutiu entre fãs e celebridades, colocando o nome da apresentadora entre os assuntos mais comentados do dia.

Além da trajetória de sucesso na televisão e no entretenimento, Sabrina também se tornou referência no mundo dos negócios, acumulando investimentos em diferentes setores e construindo um patrimônio diversificado ao longo dos últimos anos.

Como Sato começou na TV?

A carreira de Sabrina ganhou projeção nacional após sua participação no reality Big Brother Brasil, em 2003. Depois disso, ela consolidou sua popularidade sendo parte do cast do programa Pânico por uma década, de 2003 a 2013, começando na rádio Jovem Pan e na RedeTV!, permanecendo no programa também após sua transferência para a Band.

Na Record, Sato teve como principal projeto o "Programa da Sabrina", atração de auditório exibida entre 2014 e 2019. Posteriormente, comandou o reality "Ilha Record" em 2021 e também apresentou o "Domingo Show" durante um breve período em 2020.

A apresentadora retornou ao universo Globo em 2022, quando passou a integrar a programação do GNT e foi escolhida para atuar como embaixadora do Globoplay.

Segundo o TV Foco, em 2023, após um reajuste salarial promovido pela Globo, a apresentadora passou a integrar a lista dos profissionais mais bem remunerados do entretenimento brasileiro.

De acordo com informações divulgadas pelo programa "A Tarde É Sua", seus ganhos mensais chegaram à casa dos R$ 400 mil.

De personalidade da mídia a empresária

Com o crescimento da exposição pública, Sabrina decidiu profissionalizar a gestão de sua carreira. Foi assim que nasceu a Sato Rahal, empresa criada em parceria com os irmãos Karina e Karin Sato. Atualmente, a companhia atua no gerenciamento de artistas, influenciadores e projetos comerciais.

A Sato Rahal se tornou um dos principais ativos da apresentadora. O negócio começou administrando exclusivamente sua carreira, mas expandiu a atuação e, atualmente, o grupo empresarial reúne a Sato Rahal Empreendimentos Artísticos, a Sato Participações e a SR Digital, lançada em 2020.

A empresa atua no gerenciamento de influenciadores digitais de diferentes nichos e perfis, para representar outros talentos e conectar marcas a influenciadores em campanhas e projetos especiais.

A empresa agencia personalidades como Ticiane Pinheiro, Mariana Rios, Deborah Secco e Luciana Gimenez.

Carreira na TV e investimentos

O sucesso de Sabrina Sato não se limita à popularidade conquistada na televisão. A principal fonte de crescimento patrimonial da artista vai além da carreira como comunicadora. Ao longo dos anos, Sabrina ampliou sua atuação no mundo dos negócios e investiu em diferentes segmentos do mercado.

Entre seus empreendimentos estão a marca infantil Sato Kid e a holding Sato Rahal, responsável por reunir operações ligadas aos setores de moda, acessórios, beleza e lingerie.

A apresentadora também possui participação em redes de alimentação da marca Peixe ao Cubo, além de investimentos na Rede Elétrica Solar, do segmento de energia solar, e na Odonto Special, de odontologia.

Carnaval também virou negócio

Outra movimentação recente foi a entrada de Sabrina como sócia do tradicional Camarote Nº1 em 2025, um dos espaços mais disputados do Carnaval carioca.

A entrada da apresentadora no quadro societário marcou um novo capítulo em uma relação construída ao longo de uma década.

Convidada inicialmente por José Victor Oliva para atuar como musa do espaço, ela se tornou uma das principais figuras do evento e chegou ao posto de rainha antes de assumir a posição de sócia.

Cobertura milionária em São Paulo

A apresentadora vive em uma cobertura de alto padrão localizada na capital paulista, imóvel que frequentemente chama atenção nas redes sociais pelas dimensões e pela decoração sofisticada.

Segundo informações divulgadas pela revista Caras, a cobertura é avaliada em até R$ 12 milhões. O espaço conta com áreas amplas para convivência, ambientes integrados e uma vista privilegiada da cidade, refletindo o estilo de vida da apresentadora.

Qual é a fortuna de Sabrina Sato?

Embora Sabrina Sato não divulgue oficialmente o valor de seu patrimônio, especialistas fazem uma média sobre isso. Enquanto o Portal Insights calcula uma fortuna superior a R$ 31,4 milhões, a Folha Econômica aponta um valor entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões.

Com uma carreira de mais de duas décadas e uma estratégia consistente de diversificação, a apresentadora se consolidou como um dos casos mais bem-sucedidos de transformação de fama em negócios no Brasil.