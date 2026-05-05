Sabrina Carpenter e Stevie Nicks entregam dueto histórico no Met Gala

Sabrina Carpenter e Stevie Nicks transformaram o Met Gala 2026, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 4, em algo raro até para os padrões da festa mais fechada da moda: um show de verdade. O que já era para ser apenas mais um jantar cercado de celebridades, vestidos milionários e flashes calculados terminou com uma apresentação que rapidamente virou um dos momentos mais comentados da noite.

Dueto improvável

Depois do jantar no Temple of Dendur, Sabrina assumiu o palco com um mini set pensado para manter a temperatura da festa em alta. A cantora apresentou “House Tour”, do álbum Man’s Best Friend, além dos já conhecidos “Espresso” e “Please, Please, Please”, acompanhada por orquestra, banda e dançarinos.

Mas, Sabrina guardou a surpresa para o fim: Stevie Nicks surgiu como aparição de luxo para dividir os vocais em “Landslide”, clássico lançado pelo Fleetwood Mac em 1975, em um dueto que uniu duas gerações de estrelas.

Depois do dueto, Stevie tomou o palco para si e seguiu com “Gypsy” e “Edge of Seventeen”, antes de encerrar com “Don’t Stop Thinking About Tomorrow”, novamente com participação de Sabrina e apoio de um coral de 12 vozes.

Sabrina também se destacou pelo look

Sabrina Carpenter também teve um dos looks mais comentados da noite: a cantora transformou o próprio nome em conceito. Carpenter surgiu no tapete vermelho do Metropolitan Museum, em Nova York, com um vestido feito de tiras de película inspiradas no filme "Sabrina", clássico de 1954 estrelado por Audrey Hepburn.

Sabrina Carpenter no Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images)

O visual foi criado por Jonathan Anderson para a Dior e levou ao pé da letra a proposta da noite. O vestido foi construído quase inteiramente com tiras do longa original, cobertas por strass e combinadas com uma saia transparente escura, criando um efeito que misturava glamour clássico e teatralidade.

A escolha não foi aleatória. Além de brincar com o próprio nome, Sabrina usou o look como uma homenagem direta ao cinema clássico e à imagem de Audrey Hepburn, uma das maiores referências de elegância de Hollywood. O resultado foi um visual carregado de simbolismo, com uma leitura literal, mas ainda assim sofisticada, da proposta fashion da noite.