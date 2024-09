A Rua 25 de Março, no centro da cidade de São Paulo, será palco neste final de semana da segunda edição do Festival da Lua Chinês, o maior evento de celebração da cultura chinesa no Brasil. Com uma programação extensa e gratuita, a festividade ocorrerá no sábado, 14, das 10h às 21h e no domingo, 15, das 10h às 17h30. Entre as atrações mais aguardadas estão a dança do dragão, que promete entreter os visitantes com o maior dragão já visto no país, que terá mais de 100 metros de comprimento, e a apresentação do Grupo Zhejiang Wu Opera Troupe.

Vindo diretamente de Jinhua, na China, o conjunto, que já passou por 51 países, prepara números exclusivos para o festival, que envolvem arte, cultura e a história do país asiático.

O grupo fará duas apresentações no primeiro dia do festival, às 12h10 e às 18h. Já o dragão gigante será apresentado das 19h30 às 21h, no sábado, e das 12h30 e às 17h, no domingo.

A dança promete proporcionar um espetáculo visual "único", nas palavras dos organizadores, especialmente à noite, com as luzes de led que iluminarão o dragão. No folclore chinês, a dança é um símbolo de boa sorte, prosperidade e poder, e atrai multidões por onde passa.

A expectativa do festival é atrair mais de 100 mil pessoas. Com uma programação que inclui também a tradicional Dança dos Leões, demonstrações de artes marciais, desfile de trajes típicos chineses como o Qipao e o show do cantor Yudi Tamashiro, o evento celebrará os 50 anos de Relações Diplomáticas entre Brasil e China.

No festival também estarão disponíveis pratos típicos da culinária chinesa, incluindo o tradicional Bolo da Lua, símbolo da festividade, entre outras iguarias.

Há ainda opções como guioza, bao, sagu com inhame, tempurá chinês, chá de jasmim com creme com um custo médio de R$ 15 a R$ 20.

"A primeira edição do Festival da Lua Chinês aconteceu no ano passado e foi um sucesso, mais de 100 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias de festival, e o público recebeu muito bem a festa na Rua 25 de Março. Neste ano, estamos as novidades na programação deve proporcionar uma experiência cultural ainda maior. Nosso objetivo é que seja um passeio para as famílias no final de semana", afirma Vitor Zhu, vice-presidente da Associação de Caridade China-Brasil.

O Festival da Lua é uma celebração simbólico no calendário chinês, com raízes que remontam à antiga Dinastia Tang. Ele marca a gratidão pela colheita e a lua cheia, que simboliza a reunião familiar. Em São Paulo, de acordo com a organização, o evento ganha ainda mais significado ao reunir diversas culturas e nacionalidades, celebrando a convivência e o respeito entre as diferentes tradições que compõem o Brasil.

2º Festival da Lua Chinês em São Paulo

Quanto é: gratuito

Data: 14 e 15 de setembro de 2024

Sábado: das 10h às 21h

Domingo: das 10h às 18h

Local: Rua 25 de março, esquina com a Ladeira Porto Geral – Metrô São Bento, Centro Histórico – São Paulo – SP

Instagram: @festivaldaluachines / site: www.festivaldaluachines.com.br