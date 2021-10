'Round 6' da vida real está sendo organizado em Abu Dhabi

Fãs da popular série 'Round 6' da Netflix em Abu Dhabi podem ter a chance de experimentar um 'Round 6' da vida real, sem o assassinato e derramamento de sangue.

O Centro Cultural Coreano nos Emirados Árabes Unidos está organizando um evento com o tema 'Round 6'. De acordo com o site Insider, o jogo é aberto a 30 pessoas e está programado para acontecer esta semana no escritório do centro em Abu Dhabi. Os jogadores podem experimentar os jogos vistos na popular série da Netflix, como Sinal Vermelho, Sinal Verde.

Desde a estreia, 'Round 6' é uma das séries mais populares do streaming, sucesso no mundo todo, mostrou a classificação pública da Netflix. O show é um drama em língua coreana sobre indivíduos desesperados que se encontram em sérias dificuldades econômicas. Sem ver como escapar, 456 jogadores optam por uma série de desafios mortais inspirados em tradicionais jogos infantis coreanos na esperança de ganhar um prêmio de US$ 38 milhões.

De acordo com a página de eventos do centro cultural, quatro dos seis jogos vistos na série da Netflix serão disputados durante o evento. Isso inclui os desafios "Sinal Vermelho, Sinal Verde" e "Dalgona Candy", que geraram tendências no TikTok. Os jogadores também podem tentar a sorte nos jogos "Marbles" e "Ddakji”, vistos na série.

Nam Chan-woo, o diretor do Centro Cultural Coreano dos Emirados Árabes Unidos, disse à mídia local Khaleej Times que a equipe do evento vestiria o círculo rosa, triângulo e fantasias quadradas que os guardas do show usam durante os jogos mortais da série.

Mas, em vez de US$ 38 milhões, cada vencedor recebe um agasalho esportivo verde personalizado como os da série. Infelizmente, não há prêmio em dinheiro. Por outro lado, os candidatos não tiveram que passar pelo desafio de ser esbofeteados por um recrutador várias vezes apenas para serem convidados para os jogos, e ninguém deve sair ferido.

"Assim como o K-Pop ganhou popularidade mundial por meio do YouTube na década de 2010, acho que plataformas como a Netflix podem ser um canal para a difusão global de conteúdo audiovisual coreano, como dramas e filmes", disse Nam ao Insider.

