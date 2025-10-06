Colômbia lança sistema de pagamento inspirado no Pix brasileiro

A Colômbia lançou oficialmente, nesta segunda-feira, 6, o seu próprio sistema de pagamentos instantâneos, inspirado no Pix brasileiro.

Chamado de Bre-B, a nova iniciativa já atraiu mais de 30 milhões de colombianos, cerca de 76% da população adulta, que se cadastrou para usar o sistema antes mesmo do início das operações.

Desenvolvido com apoio do Ebanx — uma plataforma global de pagamentos — em parceria com a banktech MOVii, o sistema vai permitir que os colombianos façam pagamentos e transferências a qualquer hora, sete dias por semana e com depósitos imediatos.

Segundo o Banco da República da Colômbia, os testes do novo modelo de pagamento foram iniciados em 23 de setembro.

O Bre-B permite pagamentos entre pessoas físicas e de pessoa para comércio, usando chaves ou QR codes. Cada usuário pode registrar múltiplas chaves — CPF, e-mail, número de celular ou identificador alfanumérico — que se vinculam à conta ou depósito eletrônico.

Eduardo de Abreu, VP de Produto do Ebanx, afirmou que as empresas internacionais já podem passar a oferecer a opção aos clientes.

“O Bre-B tem um potencial enorme para transformar a economia digital da Colômbia, assim como o Pix transformou a do Brasil", disse Abreu.

Hernando Rubio, CEO da MOVii, afirmou que o modelo pode abranger mais cidadãos aos sistemas de pagamento e compras online.

“Muitas dessas pessoas tinham que sacar dinheiro em caixas eletrônicos para fazer compras porque eram tradicionalmente excluídas do sistema financeiro. Agora elas têm uma opção de pagamento que permite que façam compras online, paguem por serviços e tenham acesso à economia digital de maneiras que não eram possíveis antes”, disse Hernando Rubio, CEO da MOVii.

Como funciona o Bre-B?

Segundo a Ebanx, o sistema funciona com uma infraestrutura interoperável, conectando serviços já existentes, como Transfiya e EntreCuentas, a novas soluções como Credibanco e Visionamos.

O Diretório Centralizado (DICE) gerencia os usuários e o Mecanismo Operacional de Liquidação (MOL) garantem a movimentação instantânea dos fundos entre instituições, eliminando riscos e atrasos.

“O maior desafio do Banco de la República foi garantir operação padronizada e universal entre diferentes sistemas. Eles resolveram isso fornecendo e gerenciando dois componentes tecnológicos principais: um diretório centralizado (DICE), que mapeia todos os usuários, e um Mecanismo Operacional de Liquidação (MOL), que move fundos instantaneamente entre as contas das entidades financeiras no Banco Central, eliminando o risco de crédito interbancário e atrasos”, explicou Abreu.