Louvre fecha por roubo: fugas em motos, ação de sete minutos e joias de Napoleão

O Museu do Louvre, em Paris, segue fechado e deve permanecer o dia todo após o roubo de joias de "valor inestimável" ocorrido na manhã deste domingo, 19.

Segundo o governo francês, os criminosos invadiram o local por uma janela por volta das 9h30 e levaram itens da Galerie d’Apollon, área que abriga joias da coroa francesa, entre elas, nove peças das coleções de Napoleão e da imperatriz Josefina.

Em entrevista ao canal BFMTV, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que a ação durou cerca de sete minutos e foi executada por um grupo de três ou quatro pessoas.

A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, afirmou que o crime aconteceu no momento da abertura do museu e que não houve feridos.

“A investigação já começou e uma lista detalhada dos itens roubados está sendo elaborada. Além do valor de mercado, essas peças têm um valor patrimonial e histórico incalculável”, afirmou o Ministério do Interior da França em comunicado.

Roubo relâmpago e fuga em motos

“Claramente esta é uma equipe que realizou reconhecimento, era muito experiente e agiu muito, muito rapidamente”, afirmou o ministro.

Segundo o ministro, as vitrines procuradas pelos criminosos eram as de Napoleão e soberanos franceses.

Segundo informações iniciais da imprensa francesa, os criminosos chegaram de moto por uma área do museu próxima ao rio Sena, onde há obras em andamento.

Eles teriam usado um elevador de carga para alcançar o primeiro andar e quebraram janelas para entrar em uma das galerias.

Após recolherem as joias — cujo valor ainda não foi estimado —, fugiram pelo mesmo caminho.

Segundo o site do Louvre, a galeria assaltada abriga a coleção real de pedras preciosas e os diamantes da coroa do monarca francês Luís XIV, conhecido como o Rei-Sol.

Entre as joias estão três diamantes históricos — Regent, Sancy e Hortensia —, assim como um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão deu de presente à sua esposa, a imperatriz Maria Luísa.

Joia recuperada

A ministra Dati confirmou que uma das peças foi encontrada durante a fuga dos criminosos. O jornal francês Le Parisien informou que se trata da coroa da imperatriz Eugênia, peça de alto valor histórico e artístico, que foi recuperada danificada.

O ministro Nuñez disse, ainda, que todas as brigadas centrais da polícia de Paris foram mobilizadas para identificar os suspeitos.

O pátio principal do museu, onde fica a pirâmide de vidro, foi evacuado logo após o roubo.

O Louvre, considerado o museu mais visitado do mundo, anunciou em sua conta no X (antigo Twitter) que permanecerá fechado neste domingo “por razões excepcionais”.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

O que aconteceu e como foi o roubo?

Um grupo de ladrões altamente organizados invadiu o museu na manhã de domingo, 19 de outubro de 2025 , e roubou joias históricas de valor inestimável da galeria Galerie d'Apollon, que abriga parte das joias da coroa francesa;

O crime durou aproximadamente 7 minutos, segundo o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez , e envolveu o uso de uma tesoura de ângulo para cortar vidros, acesso por elevador de carga, um caminhão e fuga em motocicletas;

A entrada dos criminosos ocorreu num local de obras junto à fachada voltada para o rio Sena. Eles usaram uma plataforma móvel (cesto elevador) para alcançar a janela da galeria alvo;

Pelo menos uma das peças roubadas — acreditada como a coroa da imperatriz Eugénie de Montijo — foi recuperada fora do museu, mas o número exato de itens roubados ainda está sendo apurado;

O Louvre foi evacuado e fechado ao público por todo o dia por “razões excepcionais”, enquanto equipes forenses e policiais especializados iniciaram a investigação;

Autoridades apontaram que o roubo expõe “lacunas graves de segurança” no museu, mesmo sendo um dos mais visitados do mundo (com mais de 8 milhões de visitantes anuais em 2024). O incidente reacendeu alertas sobre infraestrutura, visibilidade policial e manutenção;

O ministério da Cultura da França, através de Rachida Dati, confirmou que não houve feridos e que o episódio está sendo investigado uma ação ligada ao crime organizado.

*Com informações da AFP