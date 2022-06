Rock the Mountain: veja line-up, ingressos e onde será a 2ª edição do festival de música brasileira

O Rock the Mountain acaba de anunciar o line-up para a segunda edição de 2022 do evento, que acontece em novembro. O festival de música brasileira será durante dois fins de semana em Petrópolis, Rio de Janeiro, e terá atrações como Gilberto Gil, Gloria Groove, Ney Matogrosso, Lulu Santos, Duda Beat e uma atração surpresa.

A primeira edição do ano aconteceu em abril e recebeu por volta de 60.000 pessoas ao longo de quatro dias. Veja tudo que você precisa saber sobre o Rock the Mountain:

Quando será o Rock the Mountain?

A segunda edição do Rock the Mountain acontece em dois fins de semana: 5 e 6 de novembro e 12 e 13 de novembro de 2022.

Onde será o Rock the Mountain?

O festival Rock the Mountain acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes. Ele fica localizado no distrito de Itaipava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Como comprar ingressos para o Rock the Mountain?

Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site de eventos Sympla. O primeiro fim de semana (05 a 06/11) e o segundo (12 a 13/11) são vendidos em páginas separadas.

Quais os valores dos ingressos do Rock the Mountain?

Os ingressos do Rock the Mountain têm os mesmos valores, independente do fim de semana. Cada ingresso vale para os dois dias do fim de semana escolhido. É possível parcelar em até 12 vezes. Veja os preços:

Meia solidária (necessário 1 quilo de alimento ou comprovante de estudante) : R$ 244,00 (+ R$ 24,40 taxa)

(necessário 1 quilo de alimento ou comprovante de estudante) Inteira: R$ 484,00 (+ R$ 48,40 taxa)

Line-up do Rock the Mountain (novembro/2022)

O festival com foco em música brasileira divulgou o line up do evento que acontece em novembro. Além de uma atração surpresa, mais artistas devem ser divulgados em breve. Veja a lista:

Gilberto Gil

Gloria Groove

Duda Beat

Lulu Santos

Ney Matogrosso

Flora Mattos

Liniker

Baco Exu do Blues

Chico César & Geraldo Azevedo

L7nnon

Letrux

Xênia França

Gilsons

Roberta Sá

Dona Onete

Céu

Mallu Magalhães

Fernanda Abreu

Afrocidade

BK

Furacão 2000

Alice Caymmi

Jovem Dionisio

Raimundos

Detonautas

Tasha e Tracie

Bala Desejo

Rachel Reis

Urias

Clarissa

Lamparina

Nova Orquestra (tocando Los Hermanos)

Luciane Don

Afroito

Slipmami

Kae Guajajara

Além disso, já estão confirmadas atrações como bungee jump, balão tripulável, tirolesa, roda gigante, instalações artísticas, área para food truck e mais.