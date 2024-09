Rock in Rio: vai chover no RJ? Veja previsão e dicas para evitar perrengues

A menos de um dia para o início do Rock in Rio 2024, as temperaturas na capital fluminense bateram recorde na semana do festival. Na quarta-feira, 11, o Sistema Alerta Rio, realizado pela prefeitura, atingiu os 40,4°C às 14h40 na estação de Irajá, região Norte da cidade.

Na Cidade do Rock, o público estará a céu aberto e exposto às mudanças de temperatura e do tempo. Pensando nisso, veja algumas dicas de como evitar perrengues na hora de aproveitar os shows:

O que levar para se proteger do calor?

Protetor solar;

Óculos de sol;

Chapéu ou boné;

Use roupas leves e confortáveis;

Hidrate-se.

O que levar para se proteger da chuva?

Capa de chuva;

Blusa ou agasalho leve.

Guarda-chuvas ou correlatos são proibidos no festival.

Vai chover no festival?

De acordo com a Climatempo, a chuva pode acompanhar o público do festival nos dias 15 e 22 de setembro. No primeiro domingo de shows, há uma chance de 11% de chover. No último domingo, a previsão aumenta para 18%.

Qual a previsão do tempo no Rock in Rio?

13 de setembro

Mínima - 20°C

20°C Máxima - 38°C

14 de setembro

Mínima - 23°C

23°C Máxima - 34°C

15 de setembro

Mínima - 22°C

22°C Máxima - 25°C

19 de setembro

Mínima - 19°C

19°C Máxima - 25°C

20 de setembro

Mínima - 21°C

21°C Máxima - 25°C

21 de setembro

Mínima - 22°C

22°C Máxima - 24°C

22 de setembro