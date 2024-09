Rock in Rio 40 anos: relembre os shows mais históricos do festival

O Rock in Rio 2024 começa nesta sexta-feira, 13, em uma edição que marca os 40 anos de existência do festival de música. Ao longo de sete dias, a cidade do rock vai receber um público diverso, representando a variedade de gêneros e estilos musicais que vão passar pelos cinco palcos do evento.

Desde a sua primeira edição, em 1985, cantores e bandas fizeram história com suas apresentações. A EXAME listou 15 shows marcantes que entraram para a história do festival. Confira:

1985

Queen

A primeira edição do Rock in Rio teve diversas apresentações marcantes, mas a performance da banda inglesa Queen ainda é lembrada de forma praticamente unânime entre os amantes da música como um momento histórico do festival.

Freddy Mercury cantando Love of My Life, acompanhado do coro da plateia brasileira, é citada também pela banda como algo que ficou marcado na carreira dos músicos e foi representada no filme Bohemian Rhapsody, de 2018.

Ney Matogrosso

O cantor brasileiro foi o primeiro a subir no palco e o responsável por abrir a primeira edição do festival., no mesmo dia que outras bandas de metal, como Iron Maiden, iriam tocar.

Enquanto cantava América do Sul, foi atingido por ovos cozidos jogados pela plateia, que esperavam grandes nomes do metal e se mostraram impacientes com a atração nacional. Em entrevista à imprensa, Ney reconhece que foi um dos grandes momentos da sua carreira e entende que a retalhação de uma parte do público foi um ato isolado.

1991

Guns N' Roses

Com uma formação nova, que não contava com o guitarrista Slash, Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Matt Sorum e Dizzy Reed impressionaram as 240 mil pessoas presentes no Maracanã, em uma época que a banda só havia lançado dois álbuns.

A banda fez questão de incluir algo mais brasileiro no repertório e prepararam uma versão de Sossego, de Tim Maia.

Prince

O cantor se apresentou em dois dias da segunda edição do festival, ocupando o Maracanã. Na época, seu show, que durou cerca de 1h, fez com que ele fosse definido por críticos da época como alguém que carregava o melhor de James Brown, Jimi Hendrix e Michael Jackson.

2001

Cássia Eller

Representando a música nacional em um dia que teria shows de Foo Fighters e R.E.M, Cássia cantou suas músicas Malandragem e O Segundo Sol, E.C.T e incluiu no repertório Nirvana com Smells Like Teen Spirit e Chico Buarque com Partido alto.

Britney Spears

A "princesa do pop" chegou na cidade do rock ainda com 19 anos e dois álbuns na carreira. Nas 13 músicas do setlist, estavam Baby One More Time e Oops!… I Did It Again.

Essa apresentação e sua passagem pelo Rio de Janeiro é citada pela cantora em seu livro autobiográfico A Mulher em Mim, quando ela fala: "No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos - uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto"

Iron Maiden

A segunda apresentação da banda no Rock in Rio foi usada para gravar seu primeiro DVD. Com 18 músicas no setlist, Bruce Dickinson e do guitarrista Adrian Smith encerravam a turnê turnê “Brave New World" e incluiram as faixas “The Number of The Beast” e “Run To The Hills”.

2011

Stevie Wonder

Naquele ano, o cantor e pianista estava completando 50 anos de carreira e apresentou aos seus fãs as músicas “You are the sunshine of my life”, “Higher ground“, “I just called to say I love you“, “My cherie amour” e “Isn't she lovely”. Ele também tocou Garota de Ipanema, junto com sua filha, Aisha Morris.

Katy Perry

Quando a cantora chegou ao Rock in Rio em 2011, estava em uma fase que todos os seus lançamentos viraram hits nas paradas musicais e ela soube aproveitar disso para fazer uma apresentação marcante no palco Mundo.

Abusando de cores, figurinos, Katy mostrou uma enorme presença de palco enquanto entretinha o público com Hot n cold, Last friday night, Teenage Dream, I Kissed a Girl e Peacock.

Metallica

Em duas horas de show, a banda trouxe sucesso dos anos 1980 com ”Kill 'em all” e”Master of puppets”, sem deixar de fora seu álbum mais recente da época, o ”Death Magnetic” e encerraram a noite ao som de “Seek and Destroy”, após bis e jam com de “Nothing Else Matters” e “Enter Sandman”.

2013

Beyoncé

A presença de palco que a cantora americana apresentou, junto com suas músicas íconicas, fez da sua apresentação um dos grandes momentos do pop da história do Rock in Rio. Naquela noite, ela não poupou esforços na hora de interagir com o público brasileiro e deixou todos estasiados ao incluir na sua performance “Passinho do Volante”, colocando para fora seu lado funkeira.

2015

Rihanna

Na sua segunda participação no festival, a cantora pop se apresentou e não deixou de fora da setlist grandes hits. O público pode curtir o reggae de Man Down, a íconica Umbrella, passando por Stay, Bitch Better Have My Money e We Found Love.

Ao contrário da apresentação de 2011, em 2015 Rihanna focou em uma performance sem grandes trocas de roupa e pirotecnia, priorizando a sua voz e sua presença de palco.

2019

Foo Fighters

Quando chegaram ao palco Mundo naquele ano, já conheciam de perto o público brasileiro, pois se encontraram com os fãs do país quatro outras vezes antes e fizeram uma apresentação que com certeza agradou os fãs mais saudositas da banda com um repertório marcado por músicas dos álbuns Concrete and gold e The colour and the shape.

Anitta

Depois de participar do Rock in Rio Lisboa no ano anterior, Anitta levou o funk ao palco Mundo em 2019, com um cenário cheio de referências ao seu começo de carreira na Furacão 2000 e fez questão de encher a apresentação de hits ao cantar Show das Poderosas, que a tornou conhecida para o grande público, Bang, Downtown, Bola rebola e Vai Malandra.

2022

Racionais MC's

Se apresentando no palco Sunset, o grupo de rap levou para a cidade do rock suas origens paulistanas quando Mano Brown, Ice Blue e Edy Rock simularam sair de um vagão do metrô de São Paulo para encontrar o DJ KL Jay.

Com um setlist repleto de grandes sucessos, o momento em que começa a música Nego Drama marcou àquela noite, quando a banda exibiu fotos de pessoas pretas que foram assassinadas. Entre elas, estava a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco.