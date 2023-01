Rock in Rio em São Paulo, The Town trará Maroon 5 ao Brasil

Uma semana depois de anunciar o Foo Fighters, o The Town mostrou que seu line-up não está para brincadeira. A ideia de fazer um Rock in Rio em São Paulo segue de pé: o Maroon 5, banda californiana liderada por Adam Levine, é o segundo headliner anunciado do Palco Skyline.

A última vez que banda veio para o Brasil foi em 2017, na edição do Rock in Rio. Na época, o Maroon 5 foi primeira atração da edição a esgotar os ingressos em menos de uma hora. Eles se apresentaram em dois dias consecutivos, tanto no show original da banda quanto para substituição da cantora Lady Gaga.

Além dos californianos, o The Town também confirmou a presença do brasileiro Jão como headliner do Palco The One. Por ora, o festival já conta com a presença de Maroon 5, Foo Fighters, Ludmilla, Jão, Iza e Criolo. Os nomes ainda seguem em atualização.

Quando começa a venda dos ingressos do The Town?

O The Town Card começará a ser vendido no dia 14 de março, às 19h, através da Ticketmaster Brasil. Os ingressos comuns ainda não tiveram um dia confirmado.

Quando começa o festival The Town?

O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

Onde será o The Town?

O evento acontecerá no centro de São Paulo, com palcos espalhados por toda a cidade.

Atrações confirmadas para o The Town

O que é o festival The Town?

Segundo a organizadora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e também do The Town, o evento é muito mais que apenas um festival de música. Segundo ela, é uma homenagem para o estado de São Paulo.

O The Town surgiu a partir da ideia do Rock in Rio. Serão mais de 235 horas de música, espalhadas por sete grandes espaços.