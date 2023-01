The Town São Paulo: saiba como comprar ingressos e quais são as atrações confirmadas

O Rock in Rio está chegando em São Paulo. O The Town, dos mesmos criadores da Cidade do Rock, prometem um festival grandioso — e trarão um line-up digno dos arranha-céus da capital paulista.

Após anunciar o Foo Fighters de volta ao Brasil, que não realizou seu show em 2022 por decorrência da morte do baterista, Taylor Hawkins, o festival aposta em atrações internacionais famosas. Maroon 5 já faz parte dessa lista.

Além dos artistas do exterior, o The Town também terá um line-up nacional de respeito: Jão, Iza e Criolo são alguns dos anunciados.

A EXAME POP foi atrás de todas as informações da nova Cidade da Música, veja os detalhes do festival:

Atrações confirmadas para o The Town

Por ora, o festival já conta com a presença de Maroon 5, Foo Fighters, Ludmilla, Jão, Iza e Criolo. Os nomes ainda seguem em atualização.

The Town Card: festival já começou anunciar os ingressos

A novidade que também chega com o anúncio do Maroon 5 e do Jão é que o festival já começou a anunciar a modalidade dos ingressos. Um deles é o The Town Card, que oferece a oportunidade antecipada de garantir o ingresso para um dia do evento, mesmo sem saber o line-up completo.

A escolha do dia de festival a que o fã pretende ir deverá ser feita até 24 horas antes da venda oficial de ingressos. Após essa data, que ainda será divulgada, a escolha ficará condicionada à disponibilidade dos restantes. Os tickets serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).

Qual é o valor dos ingressos do The Town?

Os valores de todos os ingressos ainda não foram anunciados pelos organizadores. Por hora, apenas o The Town Card está disponível, as próximas modalidades sairão nos próximos dias.

O The Town Card custa R$ 770,00 a inteira e R$ 385,00 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência.

Por ter um estoque limitado, o limite de compra é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento.

O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.

Quando começa a venda dos ingressos do The Town?

O The Town Card começará a ser vendido no dia 14 de março, às 19h, através da Ticketmaster Brasil. Os ingressos comuns ainda não tiveram um dia confirmado.

A mais nova Cidade da Música fica em São Paulo

Com o line-up ainda em produção, o The Town promete ser tão grandioso quanto seu irmão carioca. Os criadores — os mesmos do Rock in Rio — já anunciaram a maior parte dos palcos e garantiram que o Autódromo de Interlagos passará por uma revitalização.

A previsão é que o The Town receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias de evento. Serão também cinco palcos: The One, Skylin, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

O palco Skyline é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista. O palco The One, tem inspiração nos museus de arte de São Paulo e conta com mais de 30 telões de LED para uma experiência imersiva, prometendo um show à parte e entregando uma incrível experiência para o público.

Do Rio para São Paulo, o New Dance Order estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Já o São Paulo Square será inspirado em grandes ícones históricos da capital, como Catedral da Sé, Estação da Luz, Theatro Municial e outros. Por fim, o Factoryu tem inspiração na arte urbana.



O The Town também contará com um amplo espaço gastronômico, com a diversidade da culinária paulista, que recebe o nome de Market Square. Por lá, até área VIP os fãs terão direito, com com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$1.7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

LEIA TAMBÉM: Rock in Rio de SP? Festival The Town tem datas divulgadas; veja

Festival terá transporte em funcionamento por 24h

O festival confirmou, ainda, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.

“A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio.



A estação mais próxima do Autódromo é a "Primavera-Interlagos", da linha 9, esmeralda, da CPTM. Ela fica a 10 minutos do festival.

O que é o festival The Town?

Segundo a organizadora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio e também do The Town, o evento é muito mais que apenas um festival de música. Segundo ela, é uma homenagem para o estado de São Paulo.

O The Town surgiu a partir da ideia do Rock in Rio. Serão mais de 235 horas de música, espalhadas por sete grandes espaços.

Quando começa o festival The Town?

O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

Onde será o The Town?

O evento acontecerá no centro de São Paulo, com palcos espalhados por toda a cidade.

Quando sai o line-up?

O line-up ainda está eem atualização.