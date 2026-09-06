Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Calvin Harris neste domingo

O DJ Calvin Harris será o responsável por encerrar a programação do Palco Mundo do Rock in Rio 2026 neste domingo, 6, e a expectativa é de um repertório recheado de alguns dos maiores hits da carreira.
O show está marcado para 0h05, depois das apresentações de Nelly e Black Eyed Peas. Será a primeira vez que o escocês se apresenta no Rock in Rio.
Qual será o setlist de Calvin Harris?
Embora a ordem definitiva das músicas só seja conhecida durante a apresentação, os últimos shows do DJ ajudam a indicar o que pode aparecer na Cidade do Rock.
Em uma apresentação realizada em Glasgow, na Escócia, em 2 de agosto, Calvin Harris apresentou um repertório com 39 faixas. A sequência reúne sucessos próprios, colaborações e músicas incorporadas ao set em versões e remixes.
- "Sweet Nothing"
- "Pray to God"
- "Outside"
- "Versatile (cover)"
- "Giant"
- "Meet Het at the Love Parade (cover)"
- "One Kiss"
- "The Drill (cover)"
- "Actin’ Tough (cover)"
- "This is What You Came For"
- "Release the Pressure"
- "I Need Your Love"
- "Blame"
- "Talk to You (cover)"
- "East Sleep Rave Repeat (cover)"
- "Born Slippy .NUXX (cover)"
- "Feel So Close"
- "Hey Boy Hey Girl (cover)"
- "Around the World (cover)"
- "How Deep Is Your Love"
- "Blessings"
- "Where Have You Been (cover)"
- "Desire"
- "Insomnia (cover)"
- "Free Your Mind (cover)"
- "Spectrum (remix)"
- "I Want Your Soul (cover)"
- "Summer"
- "Bounce"
- "Kernkraft 400 (cover)"
- "Miracle"
- "Slide"
- "Thinking About You"
- "Children (cover)"
- "Under Control"
- "We Found Love"
- "Promises"
- "I’m Not Alone"
- "Levels (cover)"
Qual é o line-up completo do dia 6?
O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação que passa pelo pop, rock, R&B, música eletrônica e ritmos brasileiros. Confira:
Palco Mundo
- 00h05 - Calvin Harris
- 21h20 - Black Eyed Peas
- 19h00 - Nelly
- 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
- 22h45 - Ne-Yo
- 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
- 17h50 - BaianaSystem
- 15h30 - Calema
New Dance Order
- 01h40 - Meduza
- 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
- 22h30 - Liu
- 21h05 - Sofi Tukker
Espaço Favela
- 19h10 - Xamã
- 16h50 - Rael
- 15h00 - Budah
Palco Supernova
- 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"
- 18h00 - Matanza Ritual
- 16h00 - Bayside Kings
- 14h30 - O Escritório
Palco Global Village
- 19h10 - Mohamed Ramadan
- 16h50 - Mãeana
- 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil