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Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Calvin Harris neste domingo

DJ escocês encerra a programação do Palco Mundo neste domingo, 6, com um repertório que reúne hits de diferentes fases da carreira

Calvin Harris: baseado em apresentações recentes, repertório deve incluir sucessos como “One Kiss”, “Summer”, “Feel So Close” e “We Found Love” (Reprodução / @calvinharris/Instagram)

Calvin Harris: baseado em apresentações recentes, repertório deve incluir sucessos como “One Kiss”, “Summer”, “Feel So Close” e “We Found Love” (Reprodução / @calvinharris/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 05h06.

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O DJ Calvin Harris será o responsável por encerrar a programação do Palco Mundo do Rock in Rio 2026 neste domingo, 6, e a expectativa é de um repertório recheado de alguns dos maiores hits da carreira.

O show está marcado para 0h05, depois das apresentações de Nelly e Black Eyed Peas. Será a primeira vez que o escocês se apresenta no Rock in Rio.

Qual será o setlist de Calvin Harris?

Embora a ordem definitiva das músicas só seja conhecida durante a apresentação, os últimos shows do DJ ajudam a indicar o que pode aparecer na Cidade do Rock.

Em uma apresentação realizada em Glasgow, na Escócia, em 2 de agosto, Calvin Harris apresentou um repertório com 39 faixas. A sequência reúne sucessos próprios, colaborações e músicas incorporadas ao set em versões e remixes.

  1. "Sweet Nothing"
  2. "Pray to God"
  3. "Outside"
  4. "Versatile (cover)"
  5. "Giant"
  6. "Meet Het at the Love Parade (cover)"
  7. "One Kiss"
  8. "The Drill (cover)"
  9. "Actin’ Tough (cover)"
  10. "This is What You Came For"
  11. "Release the Pressure"
  12. "I Need Your Love"
  13. "Blame"
  14. "Talk to You (cover)"
  15. "East Sleep Rave Repeat (cover)"
  16. "Born Slippy .NUXX (cover)"
  17. "Feel So Close"
  18. "Hey Boy Hey Girl (cover)"
  19. "Around the World (cover)"
  20. "How Deep Is Your Love"
  21. "Blessings"
  22. "Where Have You Been (cover)"
  23. "Desire"
  24. "Insomnia (cover)"
  25. "Free Your Mind (cover)"
  26. "Spectrum (remix)"
  27. "I Want Your Soul (cover)"
  28. "Summer"
  29. "Bounce"
  30. "Kernkraft 400 (cover)"
  31. "Miracle"
  32. "Slide"
  33. "Thinking About You"
  34. "Children (cover)"
  35. "Under Control"
  36. "We Found Love"
  37. "Promises"
  38. "I’m Not Alone"
  39. "Levels (cover)"

Qual é o line-up completo do dia 6?

O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação que passa pelo pop, rock, R&B, música eletrônica e ritmos brasileiros. Confira:

Palco Mundo

  • 00h05 - Calvin Harris
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 19h00 - Nelly
  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

  • 22h45 - Ne-Yo
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 15h30 - Calema

New Dance Order

  • 01h40 - Meduza
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 22h30 - Liu
  • 21h05 - Sofi Tukker

Espaço Favela

  • 19h10 - Xamã
  • 16h50 - Rael
  • 15h00 - Budah

Palco Supernova

  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50"
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 14h30 - O Escritório

Palco Global Village

  • 19h10 - Mohamed Ramadan
  • 16h50 - Mãeana
  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
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