Operadora de 27 cassinos, Maverick Gaming entra com pedido de falência nos EUA

A operadora de cassinos e salas de jogos Maverick Gaming, com sede em Washington, entrou com pedido de falência nesta segunda-feira após passar por uma reestruturação de dívida em 2024.

De acordo com documentos judiciais apresentados ao Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas, a empresa declarou ativos e passivos entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões, segundo a Bloomberg.

Atualmente, a Maverick opera o portfólio de 27 propriedades nos estados de Nevada, Washington e Colorado.

Em 2024, a companhia concluiu uma troca de dívida, com injeção de novos recursos e extensão de dois anos no vencimento de seus compromissos. O novo acordo também incluiu uma cláusula de pagamento em espécie, permitindo à empresa quitar os juros por meio da capitalização do principal, em vez de pagamento imediato em dinheiro. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2025, a empresa passou a ser obrigada a pagar os juros em dinheiro.

Risco financeiro

De acordo com relatório da S&P Global Ratings, a operadora de cassinos enfrentava dificuldades financeiras provocadas pelo enfraquecimento da economia local e pelas demissões no setor de tecnologia, que afetaram diretamente a base de clientes. Além disso, os altos custos operacionais, incluindo obrigações elevadas de aluguel, pressionaram ainda mais as finanças da empresa.

O documento destacou ainda que o risco de inadimplência já havia sido sinalizado em relatório de junho de 2024, que elevou a nota de crédito da Maverick de “D” para “CCC”, ainda considerada uma classificação altamente especulativa, com perspectiva negativa. Na época, a agência alertou que a empresa poderia entrar em default ou reestruturar sua dívida nos 12 meses seguintes, dependendo de condições financeiras e econômicas favoráveis.

No mês passado, a S&P Global Ratings retirou todas as classificações de crédito da empresa, alegando falta de informações suficientes para manutenção do rating. "No momento da retirada, nossa perspectiva para a empresa era negativa", informou em relatório.

A Maverick é liderada pelo CEO Eric Persson, ex-executivo do Las Vegas Sands e conhecido no meio do pôquer por participar de torneios transmitidos por plataformas como o Bally’s Big Bet Poker.