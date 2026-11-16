A Havan inaugurou, no último sábado (14/11), sua 200ª megaloja, em Boa Vista, capital de Roraima. A unidade é a primeira da companhia no estado e possui 20 mil metros quadrados de área construída, 350 mil itens à venda e uma equipe de 200 colaboradores.

A abertura marca a entrada da varejista em um novo mercado e amplia sua presença na região Norte. Segundo a empresa, 80 mil pessoas passaram pela inauguração.

Para os próximos anos, a meta da companhia é alcançar 400 unidades. “Quando você acredita, trabalha, tem um time bom e sabe onde quer chegar, as coisas acontecem”, diz o fundador Luciano Hang.

Havan amplia presença no Norte

A unidade de Boa Vista é a primeira loja da Havan em Roraima e representa mais um passo na estratégia de levar a rede a mercados onde ainda não tinha presença física. A escolha da capital roraimense também coloca a empresa em uma região distante de seus principais polos operacionais no Sul do país.

“Chegar a Boa Vista tem um significado enorme. É a nossa primeira loja no hemisfério norte. Estamos a um passo de, quem sabe, em breve, estarmos no mercado internacional”, afirma Lucas Hang, filho do fundador.

A equipe local conta com 200 colaboradores. Para a inauguração, a companhia também levou funcionários de outras regiões do Brasil, em uma operação de apoio à abertura da unidade. Entre os dados divulgados pela empresa sobre a abertura está a venda de 15 mil edredons e a presença de 80 mil pessoas ao longo do evento.

Havan chega a 200 lojas e mira 400 unidades

O negócio que começou em uma loja de 45 metros quadrados, em 1986, hoje, conta com cerca de 25 mil funcionários e 2,5 milhões de metros quadrados construídos. Para 2026, a previsão é alcançar faturamento de R$ 22 bilhões.

Com a marca de 200 unidades alcançada, Luciano Hang já estabeleceu o próximo objetivo: chegar a 400 lojas. “Agora vamos visualizar a meta de 400 lojas. Depois, 500. Estaremos no Brasil todo e também fora do Brasil”, afirma Luciano.

A Havan aponta três pilares que têm ajudado a sustentar o crescimento da rede: fornecedores, colaboradores e clientes. A estratégia, segundo Lucas Hang, é manter uma relação equilibrada entre os grupos, sem comprometer a qualidade dos produtos, os preços ao consumidor ou as condições comerciais com os parceiros.

Em entrevista de Luciano Hang à EXAME, em setembro de 2026, o plano era continuar com cerca de 10 lojas inauguradas por ano. Já em outubro, o empresário falou sobre a avaliação de uma expansão para o Paraguai.