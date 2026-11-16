A camisa 10 vestida por Ronaldinho Gaúcho em seu retorno ao futebol profissional virou artigo de colecionador. O Ravenna, clube da terceira divisão italiana do qual o brasileiro é acionista, colocou o uniforme autografado à venda em um leilão on-line na plataforma MatchWornShirt. O lance registrado já havia alcançado R$ 17.661, segundo o Metrópoles, e as ofertas ficam abertas por nove dias a partir da publicação do leilão.

A procura pelo item chamou a atenção: de acordo com o UOL, 42 usuários já haviam feito ofertas, incluindo três brasileiros. Além da camisa utilizada na partida, o catálogo reúne outros objetos relacionados à participação do ex-jogador no confronto, como chuteiras, calção e meiões.

Como foi a volta de Ronaldinho ao futebol?

A peça ganhou valor simbólico por ter sido usada em uma ocasião especial. Neste domingo, 15, aos 46 anos, Ronaldinho voltou a disputar uma partida oficial depois de mais de 11 anos afastado dos gramados. Ele foi titular do Ravenna na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada do Grupo B da Série C italiana, e atuou durante todo o primeiro tempo.

Com a camisa 10, o brasileiro participou da construção do gol que abriu o placar, marcado por Giulio Donati aos 36 minutos. Simone Rabbi ampliou na etapa final, já depois da saída do craque. Ronaldinho deixou o campo no intervalo e recebeu aplausos dos torcedores presentes no estádio Bruno Benelli.

A última partida oficial do ex-meia havia sido em 26 de setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás. Ele anunciou oficialmente a aposentadoria em 2018.

Por que Ronaldinho voltou aos gramados?

A participação do brasileiro em campo está ligada à sua relação com o Ravenna. Ronaldinho foi anunciado em junho como acionista minoritário do clube italiano, em um projeto que busca ampliar a presença internacional da equipe e fortalecer sua marca.

O presidente Ignazio Cipriani, amigo de longa data do ex-jogador, lidera a iniciativa. A volta aos gramados também fazia parte do acordo envolvendo a participação do brasileiro no projeto.

Depois da partida contra o Forlì, Ronaldinho não descartou uma nova aparição pela equipe. Em entrevista à Sky Sport Italia, afirmou que pode voltar a jogar caso receba um convite do presidente. O Ravenna, que venceu o clássico por 2 a 0, ocupa a segunda colocação do Grupo B da Série C italiana e busca o acesso à segunda divisão.