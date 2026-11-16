Ronaldinho Gaúcho: brasileiro volta aos gramados defendendo o Ravenna FC (Reprodução/Instagram/@ravennafootballclub)
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18h32.
Ronaldinho voltou aos gramados aos 46 anos, jogando pelo Ravenna na Itália. Sua camisa usada na partida está sendo leiloada por um valor milionário. O ex-jogador é acionista do clube e sua volta fazia parte de um projeto de fortalecimento da equipe.
A camisa 10 vestida por Ronaldinho Gaúcho em seu retorno ao futebol profissional virou artigo de colecionador. O Ravenna, clube da terceira divisão italiana do qual o brasileiro é acionista, colocou o uniforme autografado à venda em um leilão on-line na plataforma MatchWornShirt. O lance registrado já havia alcançado R$ 17.661, segundo o Metrópoles, e as ofertas ficam abertas por nove dias a partir da publicação do leilão.
A procura pelo item chamou a atenção: de acordo com o UOL, 42 usuários já haviam feito ofertas, incluindo três brasileiros. Além da camisa utilizada na partida, o catálogo reúne outros objetos relacionados à participação do ex-jogador no confronto, como chuteiras, calção e meiões.
A peça ganhou valor simbólico por ter sido usada em uma ocasião especial. Neste domingo, 15, aos 46 anos, Ronaldinho voltou a disputar uma partida oficial depois de mais de 11 anos afastado dos gramados. Ele foi titular do Ravenna na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada do Grupo B da Série C italiana, e atuou durante todo o primeiro tempo.
Com a camisa 10, o brasileiro participou da construção do gol que abriu o placar, marcado por Giulio Donati aos 36 minutos. Simone Rabbi ampliou na etapa final, já depois da saída do craque. Ronaldinho deixou o campo no intervalo e recebeu aplausos dos torcedores presentes no estádio Bruno Benelli.
A última partida oficial do ex-meia havia sido em 26 de setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás. Ele anunciou oficialmente a aposentadoria em 2018.
A participação do brasileiro em campo está ligada à sua relação com o Ravenna. Ronaldinho foi anunciado em junho como acionista minoritário do clube italiano, em um projeto que busca ampliar a presença internacional da equipe e fortalecer sua marca.
O presidente Ignazio Cipriani, amigo de longa data do ex-jogador, lidera a iniciativa. A volta aos gramados também fazia parte do acordo envolvendo a participação do brasileiro no projeto.
Depois da partida contra o Forlì, Ronaldinho não descartou uma nova aparição pela equipe. Em entrevista à Sky Sport Italia, afirmou que pode voltar a jogar caso receba um convite do presidente. O Ravenna, que venceu o clássico por 2 a 0, ocupa a segunda colocação do Grupo B da Série C italiana e busca o acesso à segunda divisão.