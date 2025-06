RIP Marge Simpson? Para produtor da série, os fãs podem parar de chorar: não é bem assim

Em uma reviravolta inesperada, Os Simpsons mostraram a morte de sua matriarca Marge Simpson no final da 36ª temporada, causando um alvoroço entre os fãs da série. No episódio intitulado "Estranger Things", a personagem falecia 35 anos no futuro, deixando uma família desestruturada e causando um momento emocional, com Bart e Lisa já adultos e Homer internado em uma casa de repouso. Mas, ao contrário do que muitos imaginaram, Marge não estará realmente ausente da série.

Em entrevista à Variety, o produtor executivo Matt Selman tranquilizou os fãs, afirmando que "não existe cânone em Os Simpsons". Ele explicou que episódios com saltos no tempo são comuns na série e que, embora Marge tenha morrido em um flash-forward, isso é apenas parte da narrativa especulativa, como tantas outras passagens do futuro que a série já abordou.

Para Selman, a morte de Marge não marca o fim da personagem. "Marge provavelmente nunca mais morrerá. O único momento em que Marge morre é em um episódio que já foi ao ar há seis semanas", disse o produtor.

Apesar do impacto emocional do episódio, que retratou uma despedida profunda de Marge, a série tem um histórico de abordagens dramáticas e respeitosas em relação às mortes de personagens, como Bleeding Gums Murphy e Maude Flanders, além da morte de Edna Krabappel, que foi especialmente sensível após a morte de sua dubladora, Marcia Wallace, em 2013. Marge Simpson pode não ser a única personagem a passar por transformações nos próximos anos, já que a série foi renovada até 2029.

O episódio "Estranger Things" trouxe também um toque de leveza, com Marge, no além-vida, iniciando um "romance pós-morte" com o ex-Beatle Ringo Starr, em uma reviravolta que gerou tanto choque quanto risos nos espectadores. A renovação da série até 2029 garante que as aventuras da família Simpson continuarão, e com ela, o retorno de Marge ou novas surpresas podem surgir.