O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado, 28, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento foi confirmado pelo Hospital Copa Star, onde estava internado.

Em nota, o hospital informou: “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

O motivo da morte não foi divulgado. Há quatro anos, o diretor foi internado com septicemia, uma infecção generalizada.

Seis décadas de carreira televisiva

O vínculo de Dennis com a televisão começou em meados dos anos 1960. Ele trabalhou na TV Paulista e na TV Tupi antes de chegar à TV Globo, em 1975. Na emissora, foi escalado para atuar em Roque Santeiro, novela que acabou vetada pela censura.

Em Locomotivas (1977), no papel de Netinho, teve a primeira experiência na direção ao comandar cenas nas semanas finais da trama. A partir daí, passou a conciliar as funções de ator e diretor.

No seriado Malu Mulher (1979), interpretou Pedro Henrique e reforçou o interesse pelos bastidores. Costumava dizer que aproveitava as pausas das gravações para observar o trabalho de Daniel Filho e aprender sobre os aspectos técnicos da produção.

Nas décadas seguintes, dirigiu algumas das produções mais relevantes da teledramaturgia brasileira.

A parceria com Gilberto Braga resultou em títulos como Vale Tudo (1989), Anos Rebeldes (1992) e Celebridade (2003). Também comandou novelas como Babilônia (2015) e Segundo Sol (2018), entre outros projetos na Globo.

Dennis Carvalho também se destacou como mentor de diretores. Profissionais que hoje ocupam cargos de destaque passaram por sua equipe e apontam sua influência na formação técnica e artística.