Redenção? Favorita ao prêmio do BBB 26 já foi odiada pelo público

BBB 26: favorita a levar o prêmio, participante teve arco de redenção. (Montagem/Exame)
Redação Exame
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13h01.
A eliminação de Marcelo no Big Brother Brasil 2026 na última terça-feira, 17, mexeu com o jogo — e com as enquetes.
Segundo levantamento do site Votalhada, com 24.342 votos, Ana Paula é a favorita ao prêmio após a saída do brother.
Ela soma 52,71% da preferência do público, com 12.830 votos.
Na sequência, aparecem Chaiany, com 13,53% (3.293 votos), e Alberto Cowboy, com 12,38% (3.013 votos).
Em um Paredão triplo entre Samira, Marcelo e Solange Couto, foi Marcelo quem recebeu a maioria dos votos do público e deixou a casa.
Com 68,56% dos votos, o pipoca se tornou o quinto eliminado da edição.
O Líder Jonas indicou Marcelo diretamente à berlinda.
Na votação da casa, Jordana recebeu 10 votos e Samira, três.
Alberto, Breno e Solange Couto também estavam emparedados por não chegarem a um consenso durante o Bloco do Paredão. No entanto, na Prova Bate-Volta eles garantiram a permanência na casa.
Na manhã de quarta-feira, 18, o BBB 26 estreou a dinâmica da Máquina do Poder.
A caixa de número 6 permite que o comprador vete uma pessoa da Prova Bate e Volta no domingo, 22.
O colar do poder ficou com Alberto Cowboy, que gastou 150 estalecas.
A edição desta quinta-feira exibirá a sexta Prova do Líder da temporada.
O programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. Na maioria dos dias, começa por volta das 22h25. Às quartas, inicia às 23h30. Aos domingos, é exibido após o Fantástico.
No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras.
O BBB 26 tem duração aproximada de 100 dias, com previsão de término em 22 de abril de 2026.