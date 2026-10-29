Eleito Melhor Banco do Mundo para PMEs, BTG Pactual aposta em conta PJ sem taxa de manutenção
Redatora
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05h01.
Os pequenos negócios respondem por 26,5% do PIB brasileiro e somam cerca de 24 milhões de empresas em operação, o equivalente a 95% das companhias ativas no país, segundo o Sebrae. Em 2025, foram responsáveis por oito em cada dez novas vagas formais.
O peso na economia contrasta com a rotina financeira dessas empresas. Levantamento do Sebrae sobre hábitos financeiros aponta que seis em cada dez donos de pequenos negócios têm controle precário da gestão financeira.
É esse problema que a Conta PJ do BTG Pactual Empresas se propõe a resolver: reunir em uma única plataforma digital os serviços bancários, a cobrança e o acesso a crédito, com a estrutura do maior banco de investimentos da América Latina.
Conta PJ sem taxa de manutenção, Pix com transferência ilimitada e crédito digital em um só lugar. Abra a conta da sua empresa no BTG Pactual
A Conta PJ do BTG Pactual Empresas não cobra taxa de abertura nem de manutenção. As transferências via Pix são ilimitadas e gratuitas, e a folha de pagamento, 100% digital, tem tarifa zero para a Conta PJ e para o processamento.
O pacote inclui cartão de crédito e débito PJ sem anuidade e com IOF Zero em compras internacionais, dentro de campanha válida por tempo indeterminado, conforme regulamento e sujeito à análise de crédito. Para abrir a conta, basta ter CNPJ ativo. As tarifas de serviços adicionais são informadas pelos especialistas do banco.
A proposta é tirar o empresário da rotina de alternar entre bancos, sistemas e planilhas. Pelo aplicativo e pelo internet banking, a empresa faz pagamentos, emite boletos, recebe e acompanha o caixa no mesmo ambiente.
Para quem vende, o BTG Pay reúne maquininha própria, que aceita Pix, débito e crédito em até 18 vezes, link de pagamento e um painel de conciliação de vendas e recebimentos.
Negócios com operação mais estruturada podem integrar a conta aos próprios sistemas por meio de APIs. Elas permitem emitir boletos em lote, gerar QR Codes dinâmicos de Pix, automatizar cobranças recorrentes e consultar saldos e extratos.
A plataforma oferece ainda tarefas automatizadas com conexões a ferramentas do Google, da Microsoft e do Telegram.
A lentidão no acesso a crédito é um dos gargalos mais citados por pequenas e médias empresas. No BTG Pactual Empresas, a jornada é digital do pedido à liberação.
Segundo dados do banco publicados pela revista americana Global Finance, 96% dos clientes PME aprovados na plataforma digital de crédito recebem os recursos em menos de dez minutos. A carteira de crédito para o segmento cresceu 28% em um ano e chegou a R$ 28,3 bilhões.
Entre as linhas disponíveis estão capital de giro, repasses do BNDES, antecipações de recebíveis das vendas feitas via boleto e nas principais maquininhas do mercado, além de operação que não tem cobrança de IOF. O limite de crédito acompanha o uso da conta: quanto mais a empresa movimenta, mais adequado ele se torna.
Do pagamento à folha e ao capital de giro, a gestão financeira da sua empresa em uma única plataforma. Conheça a Conta PJ do BTG Pactual Empresas
A conta foi desenhada para acompanhar o crescimento do negócio. Os colaboradores podem cadastrar pagamentos via Pix, TED e TEF, mas a aprovação final fica com quem tem poderes legais, como sócios e fundadores. Os limites de cada tipo de transação são configurados pelo próprio app.
Para empresas com operações no exterior, o banco oferece câmbio em mais de 16 moedas em plataforma digital e soluções de trade finance para exportadores.
Em 2026, o BTG Pactual Empresas manteve o título de Melhor Banco do Mundo para pequenas e médias empresas concedido pela Global Finance. A publicação destacou o crescimento no segmento: só no primeiro trimestre de 2025, mais de 30 mil PMEs abriram conta no banco.
Para o empresário, a escolha de um banco costuma ser tratada como decisão operacional. Na prática, define com que velocidade o negócio consegue crescer.
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