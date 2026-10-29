Eleito Melhor Banco do Mundo para PMEs, BTG Pactual aposta em conta PJ sem taxa de manutenção

Os pequenos negócios respondem por 26,5% do PIB brasileiro e somam cerca de 24 milhões de empresas em operação, o equivalente a 95% das companhias ativas no país, segundo o Sebrae. Em 2025, foram responsáveis por oito em cada dez novas vagas formais.

O peso na economia contrasta com a rotina financeira dessas empresas. Levantamento do Sebrae sobre hábitos financeiros aponta que seis em cada dez donos de pequenos negócios têm controle precário da gestão financeira.

É esse problema que a Conta PJ do BTG Pactual Empresas se propõe a resolver: reunir em uma única plataforma digital os serviços bancários, a cobrança e o acesso a crédito, com a estrutura do maior banco de investimentos da América Latina.

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O essencial sem tarifa

A Conta PJ do BTG Pactual Empresas não cobra taxa de abertura nem de manutenção. As transferências via Pix são ilimitadas e gratuitas, e a folha de pagamento, 100% digital, tem tarifa zero para a Conta PJ e para o processamento.

O pacote inclui cartão de crédito e débito PJ sem anuidade e com IOF Zero em compras internacionais, dentro de campanha válida por tempo indeterminado, conforme regulamento e sujeito à análise de crédito. Para abrir a conta, basta ter CNPJ ativo. As tarifas de serviços adicionais são informadas pelos especialistas do banco.

Toda a operação em uma plataforma

A proposta é tirar o empresário da rotina de alternar entre bancos, sistemas e planilhas. Pelo aplicativo e pelo internet banking, a empresa faz pagamentos, emite boletos, recebe e acompanha o caixa no mesmo ambiente.

Para quem vende, o BTG Pay reúne maquininha própria, que aceita Pix, débito e crédito em até 18 vezes, link de pagamento e um painel de conciliação de vendas e recebimentos.

Negócios com operação mais estruturada podem integrar a conta aos próprios sistemas por meio de APIs. Elas permitem emitir boletos em lote, gerar QR Codes dinâmicos de Pix, automatizar cobranças recorrentes e consultar saldos e extratos.

A plataforma oferece ainda tarefas automatizadas com conexões a ferramentas do Google, da Microsoft e do Telegram.

Crédito com velocidade digital

A lentidão no acesso a crédito é um dos gargalos mais citados por pequenas e médias empresas. No BTG Pactual Empresas, a jornada é digital do pedido à liberação.

Segundo dados do banco publicados pela revista americana Global Finance, 96% dos clientes PME aprovados na plataforma digital de crédito recebem os recursos em menos de dez minutos. A carteira de crédito para o segmento cresceu 28% em um ano e chegou a R$ 28,3 bilhões.

Entre as linhas disponíveis estão capital de giro, repasses do BNDES, antecipações de recebíveis das vendas feitas via boleto e nas principais maquininhas do mercado, além de operação que não tem cobrança de IOF. O limite de crédito acompanha o uso da conta: quanto mais a empresa movimenta, mais adequado ele se torna.

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Da pequena empresa à operação madura

A conta foi desenhada para acompanhar o crescimento do negócio. Os colaboradores podem cadastrar pagamentos via Pix, TED e TEF, mas a aprovação final fica com quem tem poderes legais, como sócios e fundadores. Os limites de cada tipo de transação são configurados pelo próprio app.

Para empresas com operações no exterior, o banco oferece câmbio em mais de 16 moedas em plataforma digital e soluções de trade finance para exportadores.

O reconhecimento internacional

Em 2026, o BTG Pactual Empresas manteve o título de Melhor Banco do Mundo para pequenas e médias empresas concedido pela Global Finance. A publicação destacou o crescimento no segmento: só no primeiro trimestre de 2025, mais de 30 mil PMEs abriram conta no banco.

Para o empresário, a escolha de um banco costuma ser tratada como decisão operacional. Na prática, define com que velocidade o negócio consegue crescer.

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